ARCA 2026 alcanza su ecuador con gran respuesta del público y una jornada llena de emociones en Aguilar de Campoo

Una de las actuaciones del 32º Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo. Ical

El 32º Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo (Arca) alcanza su ecuador con gran respuesta del público y una jornada llena de emociones.

Según apuntan sus organizadores, que hacen un balance “muy positivo” de los primeros días de programación, los espectáculos y actividades celebrados hasta el momento han contado con una excelente acogida por parte del público, que está respondiendo de forma mayoritaria a las propuestas.

Entre las actividades ya desarrolladas destaca el taller de cometas, celebrado en la playa del embalse, donde numerosos niños disfrutaron de una jornada al aire libre haciendo volar sus propias cometas.

También el taller de circo en la Virgen de Llano reunió a participantes de todas las edades, que pudieron iniciarse en disciplinas y técnicas como el trapecio, la bola de equilibrio, el cable o el diábolo, entre otras.

En la programación escénica, Estefanía de Paz volvió a conquistar al público con Olvido Flores, un espectáculo que ha vuelto a colgar el cartel de completo en todos sus pases. Por su parte, Animasur llevó a la Plaza San Lorenzo su espectáculo ‘Color’, que consiguió reunir a decenas de espectadores a pesar de las elevadas temperaturas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó de la mano de La Chivata Teatro, que presentó, junto a siete galleteras de Aguilar, el resultado del taller ‘Remienda - Galleteras’.

Sobre el escenario se pusieron en común recuerdos, experiencias e ideas surgidas durante el proceso creativo. La propuesta volverá a representarse hoy viernes a las 19.00 horas en la Plaza de La Compasión.

La Plaza de España fue escenario después del espectáculo ‘Smooth as Fiasco’, de Collectif Bislacco, una propuesta de circo caótico y musical que logró congregar a más de 500 personas.

El broche a la jornada lo puso Jean Philippe Kikolas con ‘Inquieto’, su último espectáculo de circo y clown. Más de 500 personas se desplazaron hasta el polideportivo para disfrutar de la propuesta y acompañar al artista aguilarense en una noche especialmente emotiva.

El balance hasta ahora de los organizadores de ARCA 2026 en Aguilar de Campoo es "muy positivo". Ical

Tras la representación, Kikolas recibió la Escalera de Honor 32 Arca 2026, de manos de la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el festival.

Propuestas para este viernes

La programación continúa hoy viernes con propuestas para todos los públicos repartidas por diferentes espacios de Aguilar. Aunque los espectáculos de Estefanía de Paz y Theatre Jaleo ya han completado su aforo, todavía es posible disfrutar de otros.

A las 19.00 horas, La Chivata Teatro volverá a representar ‘Remienda - Galleteras’ en la Plaza de La Compasión, y a las 20.00 horas, Zircozaurre tomará la Plaza de España. La jornada finalizará a las 22.30 horas en el Polideportivo con la actuación de Manolo Alcántara, para cuyo espectáculo todavía quedan entradas disponibles en la Oficina de Turismo y, una hora antes del comienzo, en la taquilla del propio polideportivo.

Ante las altas temperaturas previstas para este fin de semana, la organización recomienda al público acudir convenientemente preparado, llevando agua, sombrero y abanico, además de adoptar las precauciones necesarias para protegerse del calor.

En cualquier caso, el certamen contará durante la celebración de los espectáculos con medios medicalizados preparados para atender cualquier imprevisto y garantizar la seguridad del público y de los participantes.