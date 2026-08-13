ARCA 2026 entrega la Escalera de Honor a Jean Philippe Kikolas por "su divulgación de las artes circenses"

El creador artístico Enrique Méndez, más conocido como Jean Philippe Kikolas, recibirá la Escalera de Honor de ARCA 2026. Página oficial de Jean Philippe Kikolas

El Encuentro Internacional de Artes de Calle (ARCA) 2026 de Aguilar de Campoo (Palencia) ya conoce al ganador de la Escalera de Honor, el galardón más prestigioso del festival, una vez se ha hecho público que será entregado a Enrique Méndez, más conocido en el mundo del circo como Jean Philippe Kikolas.

El burgalés será reconocido en este festival por su "destacada labor en la formación, divulgación y promoción de las artes circenses, así como por su contribución al desarrollo cultural y social a través del circo".

Jean Philippe Kikolas, considerado una de las "figuras más relevantes del circo contemporáneo en España", comenzó su trayectoria artística, precisamente, como voluntario del festival de ARCA en Aguilar de Campoo.

Para la organización, el trabajo del burgalés "ha convertido el arte circense en una herramienta de creación, educación e inclusión social".

Destacan de su trabajo el impulso de proyectos que "fomentan la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de niños, jóvenes y adultos, utilizando el circo como un espacio de encuentro y transformación".

Este reconocimiento, además, cuenta con un "marcado componente emocional para el festival", ya que Enrique Méndez comenzó su vinculación con ARCA como voluntario.

"Colaboró en la organización cuando daba sus primeros pasos en el mundo de las artes de calle. Desde entonces, su recorrido profesional le ha llevado a convertirse en uno de los nombres imprescindibles del panorama circense nacional e internacional", han explicado.

Precisamente, desde la organización de ARCA han seguido "con orgullo" su camino desde los inicios. La Escalera de Honor reconoce esa trayectoria de "compromiso, excelencia e inspiración, valores que han acompañado siempre a Enrique Méndez y que reflejan el espíritu del festival".

Este premio distingue cada año a personas y entidades que han contribuido significativamente al desarrollo del circo y de las artes de calle en nuestro país, "consolidando un legado artístico y humano que trasciende los escenarios".

Más allá de las fronteras

Artista de circo, payaso y creador escénico, Méndez se ha formado de manera autodidacta, completando su aprendizaje junto a relevantes artistas y formadores internacionales.

Comenzó su carrera en solitario bajo el nombre artístico de Jean Philippe Kikolas en 2010, desarrollando un universo creativo en el que la poesía visual, la dramaturgia, el teatro físico y las técnicas circenses se combinan para construir un lenguaje escénico profundamente personal que ha cruzado nuestras fronteras.

Sus espectáculos están caracterizados por la fuerza explosiva del gesto, el movimiento, los objetos y el silencio, elementos con los que genera historias que emocionan al público de todas las edades sin que sea necesario recurrir a la palabra.

El burgalés ha llegado hasta escenarios de Portugal, Bélgica o Países Bajos, entre otros, que le han consolidado como un referente internacional.

La entrega de la Escalera de Honor ARCA 2026 se celebrará este jueves, 13 de agosto, a partir de las 22:30 horas, en el Polideportivo Municipal, presentándose este acto como uno de los más emotivos de esta edición del festival.