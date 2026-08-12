Armisén conoce de primera mano las inversiones y proyectos en Cordovilla de la Real

Ángeles Armisén y Urbano Alonso se reúnen con el alcalde y concejales de Cordovilla de la Real. Diputación de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, se ha reunido recientemente con el alcalde de Cordovilla de la Real, Roberto Rodríguez, en un encuentro que ha servido para conocer de primera mano los proyectos e inversiones en la localidad con el apoyo de la institución provincial.

También han participado el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y los concejales Patricia San Martín y Julián Rodríguez.

Entre los proyectos a destacar que se están acometiendo en la actualidad está la construcción de una nave polivalente que ofrecerá un espacio adecuado para dinamizar la vida social y cultural de la localidad, además del encuentro vecinal.

Y es que Cordovilla de la Real no cuenta en estos momentos con un espacio lo suficientemente grande como para realizar eventos sociales y culturales.

La infraestructura posibilitará la convivencia de los habitantes del municipio y ha sido considerada por la Diputación de Palencia de interés para que el medio rural palentino cuente con esos espacios donde compartir y reunirse entre los vecinos.

Desde 2015, la institución provincial ha invertido casi 330.000 euros en distintas obras en Cordovilla de la Real.

Del total de la inversión, más de 260.000 euros han sido destinados a obras y contratación.

Asimismo, la Diputación de Palencia ha destinado más de 68.000 euros en ayudas a través de convocatorias de subvenciones para cultura, desarrollo agrario, deportes, informática, medio ambiente, juventud, promoción económica e infraestructuras.