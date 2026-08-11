DIRECTO | Declarado el nivel 1 en un incendio en Villanueva de Arriba con un amplio despliegue aéreo y terrestre

Un incendio forestal originado a las 16:12 horas de este martes en la localidad de , dentro del término municipal de (Palencia), mantiene en alerta a la comarca del .

La Junta de Castilla y León ha elevado el fuego a Índice de (IGR 1) mientras los servicios de extinción trabajan sobre el terreno para frenar el avance de las llamas, cuyas causas se encuentran en investigación.

El operativo desplegado por la Junta de Castilla y León cuenta en estos momentos con un total de . En el dispositivo aéreo participan dos helicópteros e hidroaviones junto a una cuadrilla ELIF/BRIF para acometer las labores de ataque desde el aire en las zonas de más difícil acceso.

Sobre el terreno, las tareas se completan con tres cuadrillas terrestres, tres camiones autobomba y un bulldozer para fijar cortafuegos, bajo la coordinación de cuatro agentes medioambientales y celadores del operativo autonómico.

Los equipos técnicos trabajan a esta hora en la perimetración de la superficie calcinada, que afecta a masa arbolada, matorral, pasto y terreno agrícola en el entorno del Alto Carrión.