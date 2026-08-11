Se busca al mejor poema en español: el X Premio Jorge Manrique sube a 10.000 euros y amplia su plazo hasta octubre

Santiago Elso Torralba, ganador edición de la pasada edición del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique. Diputación de Palencia.

El Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique sopla diez velas a lo grande.

La Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Paredes de Nava han abierto la convocatoria de su décima edición con una importante novedad bajo el brazo: un total de 10.000 euros para el poemario ganador —un 66% más que el año pasado—, consolidando el certamen como una de las grandes citas para la poesía en español.

El plazo para enviar trabajos estará abierto hasta el próximo 9 de octubre.

Podrá probar suerte cualquier poeta mayor de edad, sin importar su nacionalidad ni dónde resida, siempre que lo haga con un poemario inédito en castellano, de temática libre y con un mínimo de 500 versos que no hayan recibido reconocimientos previos.

Para concursar habrá que enviar las obras impresas por duplicado y bajo el tradicional sistema de plica ―un sobre cerrado para garantizar el anonimato―, bien en el Registro General de la Diputación o por correo certificado.

Un jurado de expertos en literatura junto al ganador de la última edición elegirá la obra premiada antes de que termine el año.

El reconocimiento no se queda solo en el cheque: el libro ganador verá además la luz de la mano de una editorial de prestigio nacional.

Este impulso al certamen forma parte del nuevo convenio suscrito entre la institución provincial y el consistorio paredano, que incluye una partida adicional de 20.000 euros para el desarrollo del Aula de Poesía Jorge Manrique y la marca cultural 'M de Manrique'.