El pequeño pueblo de 200 habitantes que estrena teleclub: ha costado 200.000 euros y será el punto de encuentro

En los pueblos pequeños, un teleclub puede ser el sitio donde se toma un café, se celebra una reunión, se organiza una actividad o, simplemente, donde los vecinos se encuentran y pasan un rato juntos.

Villaherreros, con 200 habitantes, acaba de reforzar ese espacio de convivencia con la apertura de su nuevo Centro de Usos Múltiples, un inmueble llamado a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la localidad.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el delegado de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio, acompañaron este lunes al alcalde de Villaherreros, Félix Díez, y a los vecinos del municipio durante la inauguración de las nuevas instalaciones.

El acto sirvió también para reivindicar el papel que estos espacios desempeñan en los pueblos de menor tamaño.

Porque el teleclub no es solo un local municipal. En muchos municipios constituye uno de los pocos lugares donde los vecinos pueden reunirse, relacionarse y compartir actividades.

Un papel especialmente importante en localidades pequeñas, donde mantener abiertos estos espacios supone también mantener viva una parte de la vida cotidiana del pueblo.

El nuevo centro de Villaherreros, situado junto a la Casa Consistorial, permitirá disponer de un lugar para el ocio, la convivencia y la organización de actividades tanto para los vecinos como para quienes visiten la localidad.

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 140.000 euros, con cerca de 60.000 euros aportados por la Diputación de Palencia a través de diferentes convocatorias y otros cerca de 40.000 euros procedentes de la Junta de Castilla y León.

Las obras han permitido sacar partido a una zona de doble altura del edificio municipal. Para ello se ha construido un forjado de madera y una escalera de acceso que amplían considerablemente las posibilidades de utilización del inmueble.

La Diputación ha colaborado además en el equipamiento del local, con la instalación de una cocina y la incorporación del mobiliario necesario para convertirlo en un espacio plenamente funcional.

La importancia de este tipo de instalaciones va más allá de la obra ejecutada. En los municipios pequeños, donde las alternativas de ocio y los espacios de relación son más limitados, contar con un lugar común permite mantener actividades y, sobre todo, facilitar que los vecinos sigan encontrándose.

La propia visita de las administraciones provincial y autonómica puso de relieve esa apuesta por conservar y mejorar los teleclubes, centros socioculturales y locales municipales de usos múltiples.

Son espacios que ayudan a fomentar la convivencia, ofrecen alternativas de ocio y relación social y pueden convertirse también en una herramienta para combatir la soledad no deseada.

En este sentido, la renovación del centro de Villaherreros se enmarca en una política más amplia de apoyo a estos locales en la provincia de Palencia.

Desde 2023, la Diputación ha destinado cerca de 200.000 euros a una docena de actuaciones relacionadas con teleclubes y otros espacios socioculturales.

No existe una convocatoria específica para este tipo de edificios, por lo que las ayudas se canalizan a través de diferentes líneas de la Institución provincial, en función de las características de cada actuación. Entre ellas figuran los Planes Provinciales de Obras y Servicios, las ayudas para rehabilitar edificios e instalaciones municipales, las destinadas al equipamiento de centros socioculturales o las relacionadas con la eficiencia energética.

De Revenga a Abarca

Entre las actuaciones respaldadas se encuentra la construcción de un nuevo teleclub en Revenga de Campos, que recibió una aportación provincial de 72.514 euros.

También se han financiado la reforma del teleclub de Mantinos, con 19.121 euros; el acondicionamiento del patio del de Guaza de Campos, con 15.721 euros, o la instalación de placas fotovoltaicas en el de Lagunilla de la Vega, con 14.700 euros.

La lista incluye además reformas interiores en Dehesa de Montejo y San Llorente del Páramo, la sustitución de la cubierta del edificio que alberga el teleclub de Colmenares de Ojeda y mejoras en los espacios de Villotilla, en Villaturde, y San Felices de Castillería.

También se han acometido actuaciones en un almacén vinculado al espacio de Villambroz, se ha instalado una caldera en Torre de los Molinos y se ha acondicionado el teleclub de Abarca de Campos.