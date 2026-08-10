Detenido en Palencia tras amenazar a varios viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones en plena calle

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves tras sembrar la alarma en la vía pública con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 8 de agosto, alrededor de las 20:00 horas, en las inmediaciones de la calle Casañé y la avenida Cardenal Cisneros de la capital palentina.

La intervención se desencadenó tras recibirse numerosas llamadas de alerta en el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091).

En los avisos, los ciudadanos informaban de la presencia de un individuo con un arma blanca de grandes dimensiones que deambulaba por la calle, golpeaba el mobiliario urbano y amenazaba a los transeúntes que se cruzaban en su camino, provocando que estos huyeran del lugar atemorizados.

Varias dotaciones policiales acudieron de inmediato a la zona. Gracias a las indicaciones aportadas por los propios vecinos, los agentes localizaron al sospechoso mientras intentaba abandonar la zona a toda prisa.

Al percatarse de la llegada de los vehículos patrulla, el individuo emprendió la huida hacia la avenida Cardenal Cisneros, donde terminó siendo interceptado en torno a las 20:15 horas.

Debido al elevado estado de alteración que presentaba el sospechoso, los policías procedieron a reducirlo para velar por la seguridad de los peatones, de los propios agentes y del arrestado.

En el registro superficial realizado tras su detención, los agentes le incautaron un cuchillo de cocina de filo dentado oculto entre sus prendas.

De manera paralela, y gracias de nuevo a la colaboración ciudadana, otras patrullas lograron rastrear el recorrido del huido hasta encontrar el cuchillo de grandes dimensiones referido en las llamadas iniciales, el cual había sido arrojado debajo de un vehículo estacionado cerca del lugar del arresto.

Tras tomar declaración a diversos testigos y finalizar las diligencias correspondientes en comisaría, el detenido fue transmitido y puesto a disposición de la autoridad judicial.