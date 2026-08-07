Un joven detenido tras intentar matar con un arma blanca a otro durante una pelea entre dos grupos en Dueñas

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil en la provincia de Palencia. Guardia Civil

Un joven ha sido detenido por la Guardia Civil en Dueñas (Palencia) por un presunto homicidio en grado de tentativa después de intentar matar con un arma blanca a otro durante una pelea entre dos grupos por la que hay otros siete investigados por lesiones y riña tumultuaria.

El supuesto autor también está acusado de un presunto delito de amenazas graves con exhibición de arma blanca.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo 26 de julio en Dueñas, cuando dos grupos de jóvenes comenzaron a agredirse y amenazarse mutuamente.

Fruto de ello, uno de los supuestos agresores hizo uso de un arma blanca provocando lesiones graves en el abdomen y en la espalda a una de las víctimas.

Rápidamente se dio aviso a la Guardia Civil y a los efectivos sanitarios que acudieron al lugar para atender a los heridos de los dos grupos, ya que todos presentaban lesiones producidas por las distintas peleas que tuvieron lugar.

Varias de las víctimas necesitaron de traslado hasta el Hospital Río Carrión, donde permanecieron ingresadas varios días.

Finalmente, las diligencias instruidas y los detenidos han quedado a disposición judicial.