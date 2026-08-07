De iglesia en ruinas a escenario para la música en el corazón del Cerrato: así ha obrado el milagro

La iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela. Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia inaugurará el próximo jueves 13 de agosto, a las 20.30 horas, el espacio remodelado de la ruina de la iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela, uno de los enclaves patrimoniales más singulares del Cerrato Palentino.

La apertura oficial estará acompañada por un concierto gratuito de Charlotte Blues Band, que ofrecerá el espectáculo 'Estrellas del Soul'.

La actuación propone un recorrido por algunos de los grandes clásicos del soul, el rhythm & blues y el rock & roll de los años cincuenta, con un directo que combina fidelidad a las composiciones originales e interpretaciones con sello propio.

El repertorio incluirá temas emblemáticos de la época dorada de la música internacional, en un escenario que estrena una imagen completamente renovada.

Más accesible y preparado para acoger actividades culturales

La recuperación del entorno de la iglesia de Santa Eulalia forma parte de las actuaciones impulsadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino.

Algo que desarrolla la Diputación de Palencia con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

Las obras han permitido mejorar de forma significativa la accesibilidad al recinto, renovar la instalación eléctrica y la iluminación y acondicionar las zonas ajardinadas.

Siempre bajo el criterio de preservar el valor histórico del monumento y minimizar cualquier intervención sobre los restos materiales y arqueológicos de la antigua iglesia.

Patrimonio y cultura para impulsar el turismo en el Cerrato

Con esta actuación, la Diputación de Palencia busca convertir el espacio de Santa Eulalia en un escenario preparado para acoger actividades culturales y turísticas, reforzando el atractivo del patrimonio histórico del Cerrato Palentino.

La inauguración con el concierto de Charlotte Blues Band supone el primer gran evento en este renovado enclave.

Ahora aspira a consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante los meses de verano y como un nuevo recurso para dinamizar el turismo cultural en la provincia.