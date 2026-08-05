La Diputación de Palencia destina 290.000 euros a 104 ayuntamientos para la compra de maquinaria municipal

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de ayudas para la adquisición de maquinaria municipal con la concesión de 290.085 euros distribuidos entre 104 ayuntamientos de la provincia.

La resolución de estas subvenciones fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 3 de agosto.

Con esta iniciativa, la institución provincial busca respaldar a los consistorios en el desarrollo adecuado e integral de las actividades de su competencia, orientando el apoyo de manera prioritaria a aquellas localidades que cuentan con menor tamaño y capacidad económica.

Esta convocatoria cumple su segundo año de trayectoria y en la línea anterior, correspondiente al año 2024, las subvenciones se cerraron con un total de 89 ayuntamientos beneficiarios y un desembolso de 234.500 euros.

La suma de ambos ejercicios eleva la inversión total del programa a 524.585 euros, alcanzando una cobertura global de 193 municipios palentinos beneficiados a lo largo de estos dos años de actividad institucional.

La normativa contempla la financiación de hasta un máximo de dos elementos de maquinaria inventariable por cada entidad local.

Bajo esta categoría se enmarcan los equipos destinados al funcionamiento operativo de los servicios públicos y el mantenimiento de infraestructuras comunes.

Entre la tipología de bienes financiables figuran herramientas de jardinería y limpieza como cortacéspedes, minitractores de pequeñas dimensiones y potencia, sopladoras, desbrozadoras, trituradoras y barredoras, además de auto volquetes para tareas de carga y descarga.

De igual modo, la ayuda abarca maquinaria de obra y acondicionamiento como excavadoras, motoniveladoras, hormigoneras, motosierras, radiales o cortadoras, compresores, hidrolavadoras, fumigadoras y taladros.

De forma complementaria, la convocatoria cubre las inversiones destinadas a utillaje, definido como el conjunto de herramientas o utensilios necesarios para trabajar conjuntamente con la maquinaria municipal.

Por último, se incluyen como gastos subvencionables los elementos de transporte interno utilizados para el desplazamiento de personal, animales, materiales y mercancías dentro de dependencias o talleres municipales sin salir al exterior, tales como carretillas elevadoras, carros de plataforma y transpaletas.