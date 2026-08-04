La Diputación de Palencia invierte más de un millón de euros en Cervatos de la Cueza y sus pedanías desde 2015

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el presidente pedáneo de Quintanilla de la Cueza, Lorenzo Heredia, el vicepresidente y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el diputado de la zona, Javier Villafruela. Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, se ha sentado este martes a la mesa con el presidente pedáneo de Quintanilla de la Cueza, Lorenzo Heredia, para tomar el pulso a las necesidades del pueblo y repasar de cerca los proyectos que tienen entre manos.

En la reunión también han estado presentes el vicepresidente y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el diputado de la zona, Javier Villafruela.

Sobre la mesa han estado los trabajos que se ejecutan en la localidad gracias al impulso de los Planes Provinciales.

Entre las actuaciones más urgentes destacan las obras para renovar las tuberías y mejorar la red de agua potable, además de varias tareas de asfaltado y pavimentación para dejar a punto las calles del pueblo.

El repaso sirvió también para hacer balance del respaldo económico que llega desde Palencia: desde 2015, la institución provincial ha invertido algo más de un millón de euros en el municipio de Cervatos de la Cueza, al que pertenece esta pedanía.

De esa cantidad, Quintanilla de la Cueza ha dispuesto directamente de algo más de 67.000 euros para contrataciones y obras locales, a los que se suman cerca de 35.500 euros adicionales en ayudas destinadas a mover la vida cultural, deportiva, turística y social del pueblo.