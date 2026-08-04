Aguilar de Campoo convierte sus calles en escenarios de arte al aire libre con el festival ARCA: el programa completo

En pocos días Aguilar de Campoo (Palencia) recibirá a las compañías que harán realidad el 32 encuentro internacional de Artes de Calle (ARCA) que convertirá las calles de la localidad en escenarios al aire libre para el disfrute de vecinos y visitantes.

Del 12 al 16 de agosto, aunque con un pequeño aperitivo el próximo día 9, las calles de Aguilar serán el epicentro de las artes con este certamen que es el más longevo de estas características en Castilla y León.

Aguilar lleva 32 años celebrando este festival con la idea de que la cultura no es un lujo del centro, sino un derecho que llega hasta el último rincón de la comarca.

La antesala del certamen se vivirá el domingo, 9 de agosto, en el Cine Amor, con la presentación de ARCA y el espectáculo 'Clásicos Populares', un trío formado por Natalia Mokareva (violín), Tatiana Komar (viola) y Yan Komar (guitarra clásica).

El grueso de la programación arrancará el miércoles, 12 de agosto, con tres citas que invitan a disfrutar en familia. La primera de ellas será a las 11:00 horas, de la mano de Bolau Kometak Taldea, que impartirá un taller de cometas en la playa del embalse de Aguilar.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, Malabaracirco P.A. llega con su espectáculo 'La Plaza es un Circo', que tendrá lugar en la ermita de la Virgen de Llano.

El día se cerrará a las 20:30 horas, coincidiendo con el eclipse, con una sesión de música en la playa del embalse de Aguilar.

El jueves, 13 de agosto, las actividades se incrementarán con hasta seis espectáculos, entre los que destaca un estreno nacional de La Chivata Teatro y su espectáculo 'Remienda-Galleteras' a partir de las 19:00 horas en la Plaza de la Compasión.

Para el viernes, 14 de agosto, la programación propone hasta siete espectáculos, repitiendo los chicos y chicas de La Chivata Teatro a la misma hora en la Plaza de la Compasión.

El sábado, 15 de agosto, destacan tres estrenos en Castilla y León, 'Caída libre de personas con vértigo', de Bragacadavra, 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, y 'J.M. Brutal', de La Pez Kompaina, además de las jornadas 'Las Mujeres en el Circo I.

Para cerrar el festival, el domingo 16 de agosto tendrá diferentes propuestas como la emisión de la película documental 'A través de El Espejo Negro' en la biblioteca a las 18:00 horas, que se estrena en Castilla y León, la segunda jornada de 'Las mujeres en el Circo', o el espectáculo 'Shibumi' de Aracaladanza, a las 13:00 en el parque infantil.