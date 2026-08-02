Cuatro heridos tras salirse de la vía un turismo y dar varias vueltas de campana

Dos mujeres y dos hombres, todos ellos de unos 40 años de edad, resultaron heridos de diversa consideración después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana.

Ha ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera P-913, en el término municipal de Castil de Vela (Palencia).

El accidente se produjo a las 21.43 horas de ayer, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba del siniestro.

Según la información facilitada al centro de emergencias, una de las personas heridas permanecía atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, los Bomberos de la Diputación de Palencia y, por proximidad, los Bomberos de la Diputación de Valladolid. Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un equipo médico y dos ambulancias de soporte vital básico.

Los cuatro ocupantes fueron atendidos en el lugar por el personal sanitario y, posteriormente, trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia para recibir atención médica.