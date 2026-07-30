Herrera de Pisuerga se prepara para su gran fiesta: "El reto es hacer crecer el Festival del Cangrejo sin perder identidad"

Herrera de Pisuerga vuelve a situarse este fin de semana en el centro del calendario festivo de la provincia de Palencia.



Lo hace con la celebración de la 53ª edición del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río, una cita que, tras más de medio siglo de historia, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del verano en Palencia. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Esta celebración trasciende el ámbito gastronómico para convertirse en un escaparate de la cultura, las tradiciones y la identidad herrerense, capaz de atraer cada año a miles de visitantes y generar un importante impulso para la hostelería, el comercio y la economía local.

El Ayuntamiento lleva meses trabajando en una programación que combina los actos más tradicionales con nuevas propuestas culturales, deportivas y familiares, con el objetivo de mantener la esencia de un festival profundamente arraigado entre los vecinos, al tiempo que continúa creciendo y reforzando su proyección turística.

La implicación de peñas, asociaciones, voluntarios y vecinos vuelve a ser una de las claves de un evento que se sostiene gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de todo un municipio.

En esta edición, el Festival reconocerá con el tradicional Cangrejo de Oro a la periodista palentina Pilar Ruiz, pregonera oficial de las fiestas, al Club Herrerense de Ultraligeros, que celebra 25 años acercando el mundo de la aviación a cientos de personas.

Y al Bar Koxax, por sus 45 años de implicación con la vida social y deportiva de Herrera de Pisuerga a través de la organización de actividades ya convertidas en citas imprescindibles para los vecinos.

Hablamos con la concejala de Cultura, Bienestar Social y Festejos, Zaida Fernández, afronta estos días con ilusión, responsabilidad y orgullo, consciente del intenso trabajo que hay detrás de una de las celebraciones más importantes del municipio.

En esta entrevista repasa los preparativos de esta 53ª edición, la importancia del festival para la promoción de Herrera de Pisuerga, los retos de futuro para seguir haciendo crecer la fiesta sin perder su esencia y lanza una invitación a quienes todavía no conocen una de las celebraciones más emblemáticas del verano palentino.

Pregunta. Herrera de Pisuerga vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro festivo de la provincia. ¿Cómo afronta el Ayuntamiento esta 53ª edición del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río?

Respuesta. Pues con mucho entusiasmo y alegría, ya que hay un duro trabajo detrás, y queremos que, año tras año, siga siendo un referente del verano herrerense y se continúe reforzando la proyección turística y cultural de Herrera de Pisuerga.

"El Festival del Cangrejo debe seguir siendo un motor de desarrollo económico, turístico y cultural para Herrera de Pisuerga"

P.- El Festival del Cangrejo está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. ¿Qué supone este reconocimiento para el municipio y qué objetivos se marcan para seguir impulsándolo?

R.- Pues refuerza mucho nuestro papel como uno de los principales acontecimientos del verano palentino. Esta distinción, contribuye a atraer miles de visitantes, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Herrera como destino ligado a la gastronomía, la cultura, sus tradiciones y su gente.

El objetivo es que el festival siga siendo un motor de desarrollo económico, turístico y cultural para Herrera de Pisuerga, reforzando nuestra identidad y aumentando su repercusión año tras año.

P.- ¿Quién y por qué se lleva este año el famoso Cangrejo de Oro?

R.- La periodista palentina Pilar Ruiz, como pregonera oficial de este año del festival

Club Herrerense de Ultraligeros por su trayectoria de 25 años recién cumplidos haciendo volar los sueños de mucha gente

Bar Koxax por su implicación durante 45 años con el municipio organizando rutas ciclistas, torneos de pádel y fiestas temáticas…. citas ya consolidadas por los herrerenses

P.- ¿Cómo lo vive la concejala? ¿Qué no se pierde?

R.- Pues muy intensamente… con una mezcla de ilusión, responsabilidad y orgullo ya que es una de las citas más importantes del año y que conlleva un intenso trabajo de organización y movilización para que todo salga bien y la gente disfrute

P.-¿Qué papel juegan las peñas, asociaciones, voluntarios y vecinos en el éxito del festival?

R.- Pues todos ellos son un gran pilar para el éxito de este festival. Es fruto de un esfuerzo colectivo. Sin la implicación de peñas, asociaciones, vecinos y voluntarios, sería muy difícil mantener un evento de esta dimensión con el arraigo que tiene en Herrera de Pisuerga.

"Herrera lleva 53 años preparada para recibir a miles de visitantes durante el Festival del Cangrejo

P.- Se espera la llegada de miles de visitantes. ¿Está preparada Herrera para recibir ese importante flujo de público?

R.- Herrera lleva 53 años acostumbrada a vivir estos días con una gran afluencia de visitantes, preparando cada detalle desde hace meses para que el festival se desarrolle con éxito y todo el mundo disfrute de la fiesta con tranquilidad y se lleven el mejor recuerdo posible de Herrera de Pisuerga

P.- ¿Qué impacto tiene el Festival del Cangrejo en la hostelería, el comercio y la economía local?

R.- El impacto es muy importante, supone uno de los momentos de mayor actividad económica del año para Herrera de Pisuerga. Alojamientos, bares, restaurantes, supermercados, comercios, …. reciben un notable incremento de clientes y eso repercute directamente en la economía local

P.- ¿Es esta la cita más importante del año para promocionar Herrera de Pisuerga como destino turístico? ¿O durante todo el año se siguen haciendo cosas?

R.-Sin duda, el festival del Cangrejo es la cita más importante del año pero también tenemos un constante goteo de actividades durante el resto del año con un montón de eventos consolidados como Malabaria, la Feria de la Patata, Carnaval, ciclos de teatro, actividades y talleres infantiles, una amplia programación navideña, etc…… sin olvidarnos de nuestras queridas fiestas patronales de la Virgen de la Piedad, las cuales vivimos con mucho entusiasmo y devoción hacia nuestra Virgen.

P.- Además del fin de semana grande, el municipio ha organizado una amplia programación cultural durante el verano. ¿Qué importancia tiene complementar el festival con estas actividades?

R.- Es fundamental que se complemente, refuerza la imagen de Herrera como un destino atractivo durante todo el verano.

El festival del Cangrejo es el gran referente del verano, pero una programación cultural amplia permite que la actividad en Herrera se prolongue durante toda la temporada estival.

Conciertos, exposiciones, actividades familiares y deportivas y propuestas para todos los públicos hacen que vecinos y visitantes tengan más motivos para disfrutar de nuestro municipio.

"Sin la implicación de peñas, asociaciones y vecinos sería muy difícil mantener un evento de esta dimensión"

P.- ¿Qué retos tiene el Ayuntamiento para seguir haciendo crecer esta fiesta sin perder su esencia?

R.- Encontrar el equilibrio entre tradición e innovación, pero sin perder la identidad que ha hecho único al Festival del Cangrejo durante más de 50 años.

Queremos atraer a nuevos visitantes y ofrecer una programación cada vez más completa pero siempre, respetando nuestras tradiciones, implicando a las peñas, las asociaciones y los vecinos, que son el alma de esta fiesta

"Herrera de Pisuerga les espera con un ambiente extraordinario y una acogida que nos caracteriza a los herrerenses"

P.- ¿Qué invitación haría a quienes todavía dudan si acercarse este fin de semana a Herrera de Pisuerga?

R.- A quien todavía tenga dudas, les diría que no se lo piensen. Herrera de Pisuerga les espera con una de las fiestas más emblemáticas de la provincia, con un ambiente extraordinario y una acogida que nos caracteriza a los herrerenses.

Estoy convencida de que, quién venga este fin de semana, disfrutará del festival y se marchará con ganas de volver