Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico

Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico Guardia Civil

Palencia

Muere un ciclista de 85 años en un accidente de tráfico en la CL-615 en Villaldavín

El 112 movilizó hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

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Un ciclista de 85 años falleció este miércoles como consecuencia de la colisión frontolateral que sufrió con un turismo en el kilómetro 15,2 de la carretera CL-615, a la altura de la localidad de Villaldavín, en el término municipal de Perales (Palencia).

Imagen de archivo de vehículos de la Policía Municipal de Ponferrada.

El accidente se produjo a las 10:21 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso del siniestro y movilizó hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.