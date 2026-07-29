Muere un ciclista de 85 años en un accidente de tráfico en la CL-615 en Villaldavín

Un ciclista de 85 años falleció este miércoles como consecuencia de la colisión frontolateral que sufrió con un turismo en el kilómetro 15,2 de la carretera CL-615, a la altura de la localidad de Villaldavín, en el término municipal de Perales (Palencia).

El accidente se produjo a las 10:21 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso del siniestro y movilizó hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.