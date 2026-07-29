Dos detenidos tras una pelea tumultuaria con objetos contundentes en Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a dos hombres por su presunta participación en una pelea tumultuaria.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, en el barrio de San Antonio. La riña se produjo entre las 00.30 y las 01.30 horas.

Varias dotaciones acudieron a la zona tras recibir varios avisos a través del 112.

Las llamadas alertaban de una discusión entre un grupo numeroso de personas. Algunas podrían estar utilizando objetos contundentes.

Los agentes identificaron a varios implicados. También intervinieron una barra de hierro presuntamente utilizada durante la pelea.

La investigación permitió determinar la supuesta participación de los dos detenidos.

Uno de ellos necesitó asistencia sanitaria por las lesiones sufridas. Ambos fueron puestos después a disposición judicial.