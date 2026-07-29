El cangrejo toma Herrera de Pisuerga con un fin de semana repleto de desfiles, conciertos y gastronomía

Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río en Herrera de Pisuerga (Palencia) Brágimo ICAL

El vecino más ilustre de Herrera de Pisuerga es un pequeño animal que ha conquistado el corazón de todos sus vecinos: el cangrejo.

Por eso, el municipio palentino ya está listo para celebrar este fin de semana una de sus citas más emblemáticas y que se convierte en una oda al buen comer y a la fiesta.

El 53º Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, llenará las calles de música, desfiles, gastronomía y actividades para todos los públicos con la previsión de reunir a miles de visitantes.

El alcalde de la localidad, Francisco Javier Fernández Ortega, anima a vecinos y visitantes a disfrutar de una celebración que "vuelve a convertir a nuestro pueblo en el punto de encuentro para miles de personas que desean compartir unos días de fiesta, tradición, cultura y alegría".

Además, destaca que el festival "representa mucho más que una celebración gastronómica. Es el reflejo de la historia, el esfuerzo y el carácter acogedor de un pueblo que ha sabido mantener vivas sus raíces".

La periodista y presentadora de Castilla y León Televisión Pilar Ruiz, pregonera de esta edición, reconoce que aceptar esta responsabilidad supone un orgullo y asegura.

"Es a ellos a quien quiero mostrarles el cariño que recibo de Herrera de Pisuerga eligiéndome como pregonera del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río. Gracias por acogerme y ¡Viva Herrera de Pisuerga! Nos vemos muy pronto".

El ambiente festivo arrancará este viernes 31 de julio a las 19.00 horas con un pasabares por las calles y plazas de Herrera acompañado por la charanga Último Acorde.

A las 21.00 horas la Plaza Mayor acogerá la tradicional Cena Sueca, amenizada por la actuación de Ana Silva.

La jornada continuará con el chupinazo oficial que dará inicio al 53º Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río y concluirá con la verbena protagonizada por la orquesta Clan Zero.

El día grande del pregón y la proclamación

El sábado será una de las jornadas más esperadas. La mañana comenzará con un pasacalles protagonizado por Tirotateiro, gigantes y cabezudos, seguido de un encierro infantil, el vermú musical y varias sesiones musicales durante toda la tarde.

Los más pequeños podrán disfrutar desde las 18.00 horas del espectáculo infantil Pink Impact en el Parque Municipal.

El acto institucional llegará a las 20.00 horas en el Polideportivo Municipal con el saludo del alcalde, la presentación oficial de la Reina del Festival, Miss Turismo y las Damas de Honor.

Así como el pregón que pronunciará la periodista Pilar Ruiz, en un acto presentado por el también periodista Manuel Lobejón.

La fiesta continuará por la noche con el desfile de carrozas, los fuegos artificiales en el Mirador Duque de Frías —si las condiciones lo permiten—, la gran verbena con la orquesta Marsella y la macrodiscoteca World Tour, que pondrá el broche a una intensa jornada.

Domingo: tradición, gastronomía y despedida

El domingo estará marcado por los actos más tradicionales del festival. Desde primera hora se celebrarán los concursos de cangrejos vivos y cocina amateur.

Antes de la recepción oficial de autoridades y del gran desfile, en el que participarán las carrozas oficiales, gigantes y cabezudos, peñas, charangas y diferentes espectáculos de calle.

La gastronomía volverá a ser protagonista con la popular cangrejada y paella en el Parque Municipal y la comida de la Festiva Orden del Cangrejo.

Por la tarde tendrá lugar la final del VI Circuito de Novilladas de Castilla y León, mientras que la música volverá a la Plaza Mayor con la actuación del grupo Dakar.

Como colofón a las celebraciones, la medianoche traerá la tradicional quema de la Gran Falla del Cangrejo.

Sin duda, uno de los momentos más esperados y simbólicos de un festival que volverá a convertir a Herrera de Pisuerga en el epicentro festivo de la provincia durante todo el fin de semana.

PROGRAMA OFICIAL

Viernes 31 Julio

19:00 H. Calles y plazas de Herrera. PASABARES con CHARANGA ÚLTIMO ACORDE de Saldaña.

Calles y plazas de Herrera. PASABARES con CHARANGA ÚLTIMO ACORDE de Saldaña. 21:00 H. Plaza Mayor. CENA SUECA amenizada por ANA SILVA (voz) con acompañamiento de guitarra y percusión.

Plaza Mayor. CENA SUECA amenizada por ANA SILVA (voz) con acompañamiento de guitarra y percusión. CHUPINAZO OFICIAL del 53º Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río.

del 53º Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río. 00:00 H. Plaza Mayor. VERBENA con la Orquesta CLAN ZERO.

Sábado 1 Agosto

12:30 H. Estación de Autobuses. PASACALLES hasta la plaza a cargo del grupo TIROTATEIRO acompañados con gigantes y cabezudos.

Estación de Autobuses. PASACALLES hasta la plaza a cargo del grupo TIROTATEIRO acompañados con gigantes y cabezudos. 13:00 H. Plaza Mayor. ENCIERRO INFANTIL con cuatro toros amenizado por TIROTATEIRO.

Plaza Mayor. ENCIERRO INFANTIL con cuatro toros amenizado por TIROTATEIRO. 13:30 H. Plaza Mayor. VERMUT MUSICAL SABOREA amenizado por el grupo ESCUADRÓN SUICIDA.

Plaza Mayor. VERMUT MUSICAL SABOREA amenizado por el grupo ESCUADRÓN SUICIDA. 15:00 H. Plaza Mayor. SESIÓN Afro House/Flamenco electrónico a cargo de SaraRo y sesión de vuelta a los 90’s (Remember) a cargo de DJ. JESS.

Plaza Mayor. SESIÓN Afro House/Flamenco electrónico a cargo de SaraRo y sesión de vuelta a los 90’s (Remember) a cargo de DJ. JESS. 18:00 H. Parque Municipal. ACTUACIÓN INFANTIL PINK IMPACT.

Parque Municipal. ACTUACIÓN INFANTIL PINK IMPACT. 20:00 H. Polideportivo Municipal. PRESENTACIÓN OFICIAL: Saluda del Alcalde Javier Fernández Ortega; Presentación de la Reina del Festival, Miss Turismo y Damas de Honor; Pregón a cargo de Dña. Pilar Ruiz, periodista y presentadora en Castilla y León Televisión; Acto presentado por Manuel Lobejón, periodista.

Polideportivo Municipal. PRESENTACIÓN OFICIAL: Saluda del Alcalde Javier Fernández Ortega; Presentación de la Reina del Festival, Miss Turismo y Damas de Honor; Pregón a cargo de Dña. Pilar Ruiz, periodista y presentadora en Castilla y León Televisión; Acto presentado por Manuel Lobejón, periodista. 23:30 H. Estación de Autobuses. DESFILE NOCTURNO con espectaculares carrozas desde la estación de autobuses por la Avenida Eusebio Salvador, llegando hasta la Plaza Mayor con la Reina, Miss y Damas.

Estación de Autobuses. DESFILE NOCTURNO con espectaculares carrozas desde la estación de autobuses por la Avenida Eusebio Salvador, llegando hasta la Plaza Mayor con la Reina, Miss y Damas. 00:30 H. Mirador Duque de Frías. Espectacular quema de FUEGOS ARTIFICIALES (si las condiciones lo permiten).

Mirador Duque de Frías. Espectacular quema de FUEGOS ARTIFICIALES (si las condiciones lo permiten). 01:00 H. Plaza Mayor. GRAN VERBENA con la Orquesta MARSELLA.

Plaza Mayor. GRAN VERBENA con la Orquesta MARSELLA. 04:00 H. Estación de autobuses. MACRODISCO WORLD TOUR con las actuaciones de DJ ADFER Y JAY SHEIN.

Domingo 2 Agosto

08:00 H. Calles de Herrera. PASACALLES con CHARANGUILAR.

Calles de Herrera. PASACALLES con CHARANGUILAR. 10:00 H. Ayuntamiento. Concurso de CANGREJOS VIVOS.

Ayuntamiento. Concurso de CANGREJOS VIVOS. 11:00 H. Ayuntamiento. Concurso de COCINA AMATEUR.

Ayuntamiento. Concurso de COCINA AMATEUR. 11:30 H. Monumento al Cangrejo. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES municipales, provinciales, regionales, galardonados y Caballeros y Damas de la Festiva Orden, Reina, Miss Turismo y Damas por parte de la Corporación Municipal.

Monumento al Cangrejo. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES municipales, provinciales, regionales, galardonados y Caballeros y Damas de la Festiva Orden, Reina, Miss Turismo y Damas por parte de la Corporación Municipal. 12:00 H. Monumento al Cangrejo. ESPECTACULAR DESFILE compuesto por: Carroza oficial con la Reina y sus Damas, Carroza oficial con Miss Turismo y sus Damas, Falla oficial del Cangrejo, Gigantes y cabezudos, Peñas, Charangas y espectáculos de calle.

Monumento al Cangrejo. ESPECTACULAR DESFILE compuesto por: Carroza oficial con la Reina y sus Damas, Carroza oficial con Miss Turismo y sus Damas, Falla oficial del Cangrejo, Gigantes y cabezudos, Peñas, Charangas y espectáculos de calle. 15:00 H. Parque Municipal. SABROSA COMIDA POPULAR con CANGREJADA Y PAELLA.

Parque Municipal. SABROSA COMIDA POPULAR con CANGREJADA Y PAELLA. 15:00 H. Pabellón Municipal. COMIDA DE LA FESTIVA ORDEN DEL CANGREJO.

Pabellón Municipal. COMIDA DE LA FESTIVA ORDEN DEL CANGREJO. 19:00 H. Plaza de Toros. Final del VI CIRCUITO DE NOVILLADAS de Castilla y León 2026, Novillos de Enrique Fraile de Valdefresno para los tres finalistas.

Plaza de Toros. Final del VI CIRCUITO DE NOVILLADAS de Castilla y León 2026, Novillos de Enrique Fraile de Valdefresno para los tres finalistas. 21:30 H. Plaza Mayor. Espectacular VERBENA con el GRUPO DAKAR.

Plaza Mayor. Espectacular VERBENA con el GRUPO DAKAR. 00:00 H. Plaza de Toros. QUEMA DE LA GRAN FALLA DEL CANGREJO 2026.

Plaza de Toros. QUEMA DE LA GRAN FALLA DEL CANGREJO 2026. 01:00 H. Plaza Mayor. Continúa la VERBENA FIN DE FIESTA con el GRUPO DAKAR.

Semana cultural

Además del intenso programa festivo del fin de semana, Herrera de Pisuerga ha diseñado un amplio Programa Cultural de Verano 2026 que se desarrolla entre finales de julio y mediados de agosto con propuestas para todos los públicos.

La agenda incluye proyecciones de cine de verano, conciertos, exposiciones, teatro, rutas teatralizadas y espectáculos musicales, convirtiendo la localidad en un referente cultural durante varias semanas.

La programación se inició el 22 de julio con la proyección del documental Yo estuve en Las Vegas 2 y continuará tras el Festival del Cangrejo con citas como la exposición de pintura de Roberto Aldama, actuaciones musicales, nuevas sesiones de cine de verano.

También una ruta teatralizada sobre la historia de Herrera de Pisuerga, el eclipse sound festival, un concierto del programa Allegrissimo de la Diputación y el espectáculo teatro-musical "Orgullo Rural", previsto para el 15 de agosto, que pondrá el broche a la agenda cultural estival del municipio.