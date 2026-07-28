El dueño de una finca expropiada para el AVE por Adif logra que la indemnización pase de 1 a 3,9 millones de euros

Un tren Alvia pasa por el apeadero de Amusco(Palencia) en dirección a Santander Brágimo ICAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha elevado de 1,05 millones de euros a 3,93 millones el justiprecio correspondiente a la expropiación de una finca situada en el término municipal de Piña de Campos (Palencia), afectada por las obras de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.

La Sala ha estimado parcialmente el recurso presentado por los propietarios frente a la valoración realizada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia.

La sentencia, dictada el pasado 2 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid, anula la resolución aprobada por el Jurado Provincial en noviembre de 2022 y fija una nueva valoración para los bienes y derechos expropiados.

La finca forma parte de una explotación agrícola de 337.744 metros cuadrados, de los que fueron ocupados 287.067, lo que supone aproximadamente el 85 por ciento de su superficie.

Los terrenos fueron expropiados para la ejecución del proyecto básico de la plataforma de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, en el tramo Amusco-Osorno, promovido por Adif Alta Velocidad.

Tras analizar las pruebas periciales practicadas durante el procedimiento, los magistrados concluyen que la valoración efectuada por el Jurado Provincial no reflejaba de forma adecuada el valor real del suelo ni contemplaba todos los conceptos indemnizatorios derivados de la expropiación.

En consecuencia, el tribunal eleva a más de tres millones de euros la valoración del terreno expropiado y reconoce además indemnizaciones por la rápida ocupación de la finca y por la pérdida de superficie de la explotación agrícola.

No obstante, mantiene el criterio fijado por el Jurado Provincial respecto al demérito aplicado a la parte de la finca que no fue expropiada.

La resolución fija un justiprecio definitivo de 3,93 millones de euros, cantidad que incluye el premio de afección, y condena a Adif Alta Velocidad a abonar la diferencia respecto a la indemnización inicialmente reconocida, así como los intereses legales devengados de manera ininterrumpida desde el 23 de junio de 2021 hasta el pago completo de la cantidad.

La Sala no impone las costas procesales a ninguna de las partes. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.