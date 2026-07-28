Una bebé de diez meses, herida grave tras ser atacada por el perro de la familia en Palencia

Una bebé de diez meses resultó herida de gravedad después de ser atacada por el perro de la familia en el domicilio familiar de Palencia, en un suceso ocurrido en la tarde del pasado martes.

Como consecuencia de los hechos, el padre de la menor será investigado como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia.

Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo pasadas las 20.30 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso del Servicio de Emergencias 1-1-2 alertando de que un perro había mordido a un bebé en una vivienda de la capital palentina. Hasta el lugar se desplazó una patrulla que encontró a la niña junto a sus padres y con abundante sangrado debido a las mordeduras sufridas en el rostro.

Ante la gravedad de las lesiones, los agentes decidieron trasladar de inmediato a la menor y a su madre en un vehículo policial hasta el Hospital Río Carrión de Palencia para agilizar su atención sanitaria.

Tras una primera valoración en el servicio de Urgencias, los facultativos acordaron su derivación al Hospital Río Hortega de Valladolid, centro de referencia en reconstrucción facial en Castilla y León.

Mientras la bebé recibía asistencia médica, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local inició las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Los agentes tomaron declaración al padre de la menor, propietario del animal, un perro de raza American Staffordshire Terrier, considerada potencialmente peligrosa, que se encontraba en la vivienda en el momento del ataque.

La Policía Local comprobó que el animal tenía toda la documentación en regla. Posteriormente, y con la colaboración de la Protectora de Animales, el perro fue trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece en observación a la espera de que la Junta de Castilla y León determine las medidas que deberán adoptarse.

Asimismo, los agentes informaron al padre de la menor de que será investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia, comunicándole los derechos que le asisten durante el procedimiento.

Según la información facilitada por la Policía Local, la evolución de la bebé ha sido favorable y continúa recuperándose de las lesiones sufridas.