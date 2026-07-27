El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de miles de euros en Guardo: un único acertante de Segunda Categoría

El boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías número 2 de la localidad palentina, situada en la avenida Castilla y León, número 6. Onlae

El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo dejó un importante premio en la provincia de Palencia.

En concreto, un boleto validado en Guardo resultó agraciado con 157.540,85 euros, al convertirse en el único acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos) registrado en toda España.

El boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 2 de la localidad, ubicada en la avenida Castilla y León, número 6, donde la suerte sonrió a uno de sus clientes.

En esta categoría solo se contabilizó un boleto acertante a nivel nacional, lo que convierte el premio en un hecho especialmente destacado.

Por otra parte, el sorteo no registró acertantes de Primera Categoría (cinco aciertos y número clave), por lo que el bote continuará acumulándose de cara al próximo sorteo, en el que los participantes optarán a un premio aún mayor.