Detenido un joven en Palencia por amenazar de muerte en una red social a Miriam Andrés

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en una imagen de archivo Brágimo ICAL

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Palencia a un joven de 26 años, vecino de la capital, como presunto autor de un delito de amenazas graves e injurias contra la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto, tras publicar varios comentarios en una red social en los que, presuntamente, la amenazaba de muerte.

Según fuentes policiales, los hechos se remontan al pasado 14 de junio, cuando la regidora publicó un reel en su perfil de una red social con motivo de la celebración del festival Palencia Sonora.

Días después, el ahora detenido escribió, como comentario a esa publicación, varios mensajes con amenazas de muerte e insultos dirigidos a la alcaldesa.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la investigación fue asumida por la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información.

Las pesquisas permitieron identificar plenamente al presunto autor de los mensajes.

Una vez localizado, el joven fue detenido y prestó declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado. Posteriormente quedó en libertad, mientras que el atestado fue remitido al Tribunal de Instancia de Palencia, Sección de Instrucción número 1, que se encontraba de guardia.

La Policía Nacional aprovechó este caso para recordar la importancia de hacer un uso responsable de las redes sociales y advirtió de que la publicación de amenazas, insultos u otros contenidos que puedan constituir un delito puede acarrear responsabilidades penales para sus autores.