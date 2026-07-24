El blues internacional de Quique Gómez llega al patio de la Diputación de Palencia dentro del ciclo Allegrissimo

El blues internacional de Quique Gómez llega este lunes al patio de la Diputación dentro del ciclo Allegrissimo. Fotografía: Lola Reynaerts / Diputación de Palencia.

El patio del Palacio Provincial acogerá el próximo lunes 27 de julio, a las 21:00 horas, un nuevo concierto del programa cultural Allegrissimo, organizado por la Diputación de Palencia. En esta ocasión, el protagonista será Quique Gómez & His Vipers, una de las formaciones de referencia del blues nacional con una destacada trayectoria internacional.

Cantante de la Bob Sands Big Band desde 2008, Quique Gómez ha publicado catorce discos, cuatro de ellos en Estados Unidos, país en el que actúa de forma habitual. Además de su faceta como vocalista, es un reconocido armonicista que ha compartido escenario y grabaciones con grandes figuras del blues internacional.

Acompañado por David Salvador (bajo), Pascu Monk (batería) y Noe Celestino (guitarras), presentará en Palencia su último trabajo, Cooking at Greaseland, grabado en California junto al legendario guitarrista Little Charlie Baty y producido por Kid Andersen.

Con esta actuación, la Diputación continúa acercando propuestas musicales de primer nivel a la provincia a través del ciclo Allegrissimo, consolidado como una de las citas culturales del verano palentino.