Palencia lleva a Santander su gran Feria de San Antolín 2026: tres corridas, rejones y el 50º aniversario de Campos Góticos

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la presentación de la Feria de San Antolín 2026, este jueves Hotel Palacio del Mar

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha participado este jueves en Santander junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, en el acto de presentación de la Feria Taurina de San Antolín 2026.

En el acto, Armisén ha estado acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y los responsables de la empresa gestora de la plaza de toros de Palencia, la UTE Circuitos Taurinos & Pueblos del Toreo, Carlos Zúñiga y Víctor Zabala.

La presentación, que se celebra un año más coincidiendo con la Semana Grande de Santander y su Feria de Santiago, consolida una iniciativa que ambas ciudades vienen compartiendo desde hace varias ediciones para reforzar la proyección de la feria palentina entre los miles de aficionados que cada verano se dan cita en la capital cántabra.

Durante el acto, la presidenta destacó que la Feria Taurina de San Antolín constituye uno de los grandes acontecimientos culturales y festivos de la provincia y una cita imprescindible para los aficionados al mundo del toro.

Asimismo, puso en valor el compromiso de la Diputación de Palencia con la defensa y promoción de la tauromaquia y con la conservación de la plaza de toros de Palencia, de titularidad provincial.

Tres corridas y rejones

La Feria Taurina de San Antolín 2026 se celebrará del 29 de agosto al 2 de septiembre y ofrecerá un ciclo integrado por tres corridas de toros, una corrida de rejones y una clase práctica, con carteles que reúnen a algunas de las máximas figuras del toreo junto a jóvenes valores.

El abono incluye la corrida goyesca del 29 de agosto con Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado; un cartel con Daniel Luque, Borja Jiménez y Marco Pérez; el festejo de rejones con Diego Ventura como gran protagonista; y la corrida de cierre con Tomás Rufo, entre otros alicientes del ciclo.

La edición de este año adquiere además un significado especial al conmemorarse el 50º aniversario de la plaza de toros de Palencia, inaugurada en 1976 y convertida desde entonces en uno de los cosos de referencia del norte de España.

Con motivo de esta efeméride, la Diputación de Palencia impulsará diversas iniciativas conmemorativas a lo largo de la feria, poniendo en valor medio siglo de historia de una instalación que forma parte del patrimonio provincial.

Con esta presentación en Santander, la Diputación continúa acercando la Feria Taurina de San Antolín a nuevos públicos y reforzando su promoción fuera de la provincia, aprovechando un escenario privilegiado para difundir un ciclo que combina tradición, calidad artística y la presencia de algunas de las figuras más destacadas de la tauromaquia actual.