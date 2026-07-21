La Diputación de Palencia destina 60.000 euros a centros de iniciativas turísticas, asociaciones y entidades

La Diputación de Palencia ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución de la convocatoria de subvenciones a centros de iniciativas turísticas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia para desarrollo turístico, con una cuantía concedida que asciende a 60.333 euros.

El objetivo de estas ayudas es colaborar en la financiación del gasto corriente derivado de la realización de actuaciones que fomenten el conocimiento de los recursos naturales o culturales de su localidad o zona de influencia.

También de la celebración de fiestas declaradas de interés turístico cuando la entidad sea el organizador principal; así como de otras actividades de carácter turístico, que posicionen la localidad y la provincia como destino turístico.

Las ayudas concedidas oscilan entre 833 y 6.888 euros, y las actuaciones objeto de subvención se engloban entre otras, en la organización y desarrollo de fiestas declaradas de interés turístico.

También en el diseño, maquetación y edición de material turístico promocional de carácter gratuito como guías, folletos o carteles; la celebración de festivales, ferias y eventos de diversa índole; recreaciones históricas; etc.

Han resultado beneficiarios de esta convocatoria la Asociación de Hostelería, Turismo y Cultura Gastronómica Palencia; la Asociación Bodegas Páramo; la Asociación Juvenil de Autilla del Pino AJAPI; el Centro de Recreo de Autilla del Pino; la Asociación Cultural La Trilla.

La Fundación Cardenal Cisneros; la Asociación Cultural Corpus de Frómista; la Asociación Marcilla Viva; la Asociación Gran Paella Ollerense; la Asociación de nacidos, vecinos vinculados y simpatizantes de Santillana de Campos; la Asociación Cultural Nueva Antraca.

La Asociación Enológica y Cultural Ladrero; la Asociación Camposadda; la Asociación Cultural Cascabelia; la Asociación a Ninguna Parte Teatro; el CIT Villa del Románico; el CIT de Alar del Rey; el CIT Villa de Ampudia; el CIT de Barruelo de Santullán.

El CIT Camino de Santiago; el CIT de Cervera de Pisuerga; el CIT de Villas Bajo Carrión y Ucieza; el CIT Canal de Castilla Sirgas Peregrinas y el CIT de Velilla del Río Carrión.

Estas ayudas son imprescindibles para que estas entidades puedan realizar estas actividades de carácter turístico, además de promocionar las localidades y su zona de influencia, y como consecuencia de ello, de toda la provincia.