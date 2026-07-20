La Diputación de Palencia aumenta un 29% las ayudas de los convenios con el sector agroalimentario: 40.000 euros

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en una imagen de archivo Lucía Burón Cabrero Ical

La Diputación de Palencia ha reforzado este año su apoyo al sector agroalimentario de la provincia con un incremento cercano al 29% en la dotación económica destinada a los convenios de colaboración que mantiene con cinco ayuntamientos y tres consejos reguladores para la promoción de los productos agroalimentarios de calidad.

La inversión provincial alcanza este año 40.000 euros, 9.000 euros más que en 2025, consolidando la apuesta de la Institución por uno de los principales motores económicos del medio rural palentino.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, ha suscrito los ocho convenios con los ayuntamientos de Baltanás, Frómista, Palenzuela, Saldaña y Torquemada.

Así como con los consejos reguladores de las denominaciones de origen Arlanza y Cigales y de la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos.

Este incremento de la financiación permitirá reforzar la promoción, difusión y comercialización de algunos de los productos más representativos de la gastronomía palentina, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad económica de los municipios, apoyar a los productores y seguir fortaleciendo la marca Alimentos de Palencia como sello de calidad y excelencia.

Incremento de las ayudas

La principal novedad de los convenios de este ejercicio es el incremento de las cuantías destinadas a las entidades colaboradoras.

En el caso de los cinco ayuntamientos, la aportación de la Diputación aumenta de 4.500 a 6.000 euros por convenio, lo que permitirá reforzar la organización y promoción de la Feria del Queso y del Vino de Baltanás, la Feria del Queso de Frómista, la Feria de la Cebolla de Palenzuela, la Feria de la Alubia de Saldaña y la Feria del Pimiento de Torquemada.

Por su parte, las ayudas destinadas a las figuras de calidad agroalimentaria también experimentan un incremento de 500 euros respecto al pasado ejercicio.

Así, la Denominación de Origen Arlanza pasa a recibir 3.500 euros, la Denominación de Origen Cigales 3.000 euros y la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos 3.500 euros, con el objetivo de respaldar las acciones de promoción y comercialización de estos productos de calidad diferenciada.

Apoyo a ferias consolidadas

Cinco de los convenios permiten respaldar la organización de ferias agroalimentarias que se han consolidado como escaparates de promoción de algunos de los productos más representativos de la gastronomía palentina.

Así, la Diputación destina 6.000 euros a cada uno de los ayuntamientos de Baltanás, para la Feria del Queso y del Vino, Frómista, para la Feria del Queso, Palenzuela, para la Feria de la Cebolla, Saldaña, para la Feria de la Alubia y Torquemada, para la Feria del Pimiento.

Estos eventos contribuyen a difundir la calidad de los productos locales, impulsar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica y turística de los municipios que los acogen.

Promoción de los sellos de calidad

La Diputación mantiene también su colaboración con los consejos reguladores de las principales figuras de calidad agroalimentaria vinculadas a la provincia.

Los convenios contemplan una aportación de 3.500 euros para la Denominación de Origen Arlanza, destinada a apoyar las acciones de promoción y comercialización de unos vinos que cuentan con once municipios palentinos integrados en su zona de producción y que constituyen un importante factor de desarrollo económico para el Cerrato palentino.

Asimismo, se destinan 3.000 euros a la Denominación de Origen Cigales, con el objetivo de respaldar la promoción de los vinos amparados por esta figura de calidad, en cuya zona de producción se encuentra el municipio palentino de Dueñas.

Por su parte, la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos recibirá 3.500 euros para desarrollar acciones de promoción y difusión de un producto de referencia en la agricultura palentina y castellanoleonesa.

Estos convenios se integran en la estrategia de apoyo de la Diputación al tejido agroalimentario provincial, favoreciendo la promoción comercial de los productos acogidos a figuras de calidad diferenciada y reforzando su presencia en mercados, ferias, acciones divulgativas y campañas de promoción.

Con esta línea de colaboración, la Diputación de Palencia continúa respaldando a un sector que constituye uno de los principales motores económicos de la provincia y un elemento esencial para generar riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural, reforzando al mismo tiempo la identidad gastronómica y el prestigio de los productos palentinos dentro y fuera de la provincia.