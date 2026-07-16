La Diputación de Palencia destina 300.000 € en ayudas para demoler 62 inmuebles en ruina en la provincia

Un total de 62 actuaciones en otros tantos inmuebles de la provincia recibirán este año 300.000 euros de la Diputación de Palencia para mejorar la seguridad y salubridad de edificios en estado de ruina.

La resolución de la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), concede ayudas a 53 propietarios particulares y 9 ayuntamientos para financiar demoliciones y otras actuaciones dirigidas a eliminar situaciones de riesgo, recuperar espacios degradados y favorecer la regeneración urbana de los municipios.

Con esta convocatoria, la Institución provincial continúa impulsando una línea de ayudas que contribuye a eliminar situaciones de riesgo derivadas del deterioro de edificaciones en los núcleos urbanos, favoreciendo la seguridad de las personas, la salubridad de los espacios públicos y la regeneración de los cascos urbanos de los municipios de la provincia.

Las subvenciones permiten financiar actuaciones de demolición de inmuebles en estado de ruina, así como los gastos derivados de la redacción de proyectos o memorias técnicas y la dirección facultativa necesaria para ejecutar las obras.

Las ayudas cubren hasta el 50 % del coste subvencionable, con un máximo de 10.000 euros por actuación.

Refuerzo presupuestario

La convocatoria, publicada inicialmente con una dotación de 250.000 euros, fue ampliada posteriormente en 50.000 euros, alcanzando un presupuesto total de 300.000 euros, distribuido en 240.000 euros para propietarios particulares y 60.000 euros para ayuntamientos.

Tras el proceso de valoración de las solicitudes, la Diputación ha resuelto la concesión de la totalidad del crédito disponible, estableciendo además una relación de reserva para aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos, no han podido atenderse por insuficiencia presupuestaria.

Cerca de 200 actuaciones

Desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas en 2022, la Diputación de Palencia ha consolidado una herramienta eficaz para favorecer la regeneración urbana del medio rural.

Hasta la convocatoria de 2025 se habían subvencionado 136 actuaciones de demolición de inmuebles en ruina. Con las 62 ayudas concedidas este año, la cifra asciende a 198 actuaciones financiadas en apenas cinco convocatorias, contribuyendo a recuperar espacios degradados, eliminar edificaciones peligrosas y mejorar la imagen y funcionalidad de los municipios palentinos.

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia de la Diputación para reforzar la calidad de vida en el medio rural, facilitar a ayuntamientos y propietarios la recuperación de inmuebles deteriorados y favorecer un urbanismo más seguro, ordenado y sostenible, generando nuevas oportunidades para el aprovechamiento futuro de solares y espacios urbanos recuperados.