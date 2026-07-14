La Diputación de Palencia inicia la Escuela de Empresarios y Emprendedores 2026 con un curso de apicultura técnica

La Diputación de Palencia ha iniciado la programación 2026 de la Escuela de Empresarios y Emprendedores.

Se trata de una iniciativa consolidada que tiene como objetivo mejorar la capacitación profesional, favorecer el emprendimiento y responder a las necesidades reales del tejido económico de la provincia mediante una oferta formativa especializada y adaptada a los sectores con mayor potencial de desarrollo.

El primer curso del calendario comenzó el pasado 2 de julio con la participación de 12 emprendedores apicultores y está dedicado a la iniciación profesional a la apicultura.

Este sector cuenta con importantes oportunidades de crecimiento en el medio rural y con un destacado valor ambiental, económico y de diversificación de la actividad agraria.

Formación integral

Bajo el título 'Curso integral de iniciación profesional a la apicultura: manejo, producción y emprendimiento apícola', la acción formativa ofrece una preparación completa, tanto teórica como práctica.

Esta se encuentra dirigida a personas sin experiencia previa o con conocimientos básicos que deseen iniciar una actividad profesional en este ámbito.

El curso tiene una duración de 78 horas y se desarrollará hasta el 24 de septiembre, en horario de tarde, en diferentes espacios de Palencia −la Nave APA, el CEAS Fernández Nieto y el colmenar de Viñalta− y en el municipio de Husillos, con la colaboración de su Ayuntamiento.

El programa aborda aspectos esenciales para el ejercicio de la actividad apícola, como la biología de las abejas, la organización de la colmena, los distintos tipos de colmenas y material apícola, el manejo del colmenar, la revisión de las colmenas, el desarrollo primaveral o el control de la enjambrazón.

La formación incluye además una cata de miel, prevista para los días 18 y 19 de septiembre, así como jornadas de visitas a explotaciones apícolas profesionales que permitirán a los participantes conocer de primera mano experiencias consolidadas del sector y completar su aprendizaje práctico.

La docencia corre a cargo de los apicultores y formadores especializados Julián Caballero Palacios y Álvaro Vicente Campillo, profesionales con amplia experiencia tanto en el manejo de explotaciones como en la formación de nuevos apicultores.

Las necesidades del tejido empresarial

La Escuela de Empresarios y Emprendedores continuará desarrollando durante los próximos meses una amplia programación orientada a mejorar la competitividad de empresas, autónomos y personas emprendedoras de la provincia.

En agosto comenzará el curso 'Emprende apicultura rentable y sostenible', que se impartirá en Fresno del Río, Collazos de Boedo y Castrejón de la Peña, profundizando en la gestión empresarial y la rentabilidad de las explotaciones apícolas.

Durante el mes de septiembre se celebrarán los cursos 'Instalaciones térmicas con bombas de calor aerotérmicas', en Palencia, e 'Inglés comercial aplicado a la comunicación oral', en Saldaña.

La programación de octubre incluirá acciones formativas sobre aplicación práctica de la inteligencia artificial para la mejora de procesos empresariales en empresas de construcción avanzada, en Carrión de los Condes.

También Inteligencia Artificial para pymes y autónomos, en Palencia; un curso de despiece en actividades cárnicas, en Aguilar de Campoo y Quintanas de Valdelucio; y un Máster especializado en recogidos, en Palencia.

Asimismo, la Diputación trabaja ya en la organización de nuevas propuestas formativas que se incorporarán a la programación, entre ellas 'Empréndelo Rural. Liderazgo y emprendimiento social adaptado al entorno rural', en Paredes de Nava.

También 'La hostelería y los camareros como anfitriones excelentes del turista', en Palencia y 'Redes sociales e Inteligencia Artificial orientado al marketing local', en Carrión de los Condes.

Y 'Cómo aprovechar la Inteligencia Artificial y las automatizaciones en tu proyecto de negocio', que se impartirá en Baltanás, Quintana del Puente, Baños de Cerrato y Castrillo de Onielo.

Con esta programación, la Diputación de Palencia reafirma su apuesta por una formación útil, especializada y vinculada a las oportunidades que ofrece el territorio, contribuyendo a impulsar el emprendimiento, favorecer la creación de empleo y fortalecer el tejido empresarial de la provincia.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en los distintos cursos a través de www.emprendeytrabajaenpalencia.es