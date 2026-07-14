Confirmado por la Diputación de Palencia: 100.000 euros para 38 comercios y vendedores ambulantes de la provincia

La Diputación de Palencia va a ayudar a 38 establecimientos, que son nueve más que el año pasado, con una cuantía económica que asciende a los 100.000 euros.

Todo para garantizar el abastecimiento de alimentos en el medio rural como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Ha publicado la resolución de esta convocatoria de ayudas que está destinada a comercios minoristas de proximidad y también a vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en los municipios más pequeños de la provincia.

La Institución incrementó la dotación económica de esta línea de ayudas hasta los 100.000 euros para atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos en las bases, lo que permitirá beneficiar a 38 establecimientos, 9 más que en la convocatoria anterior.

Este esfuerzo económico supone un incremento del 52,6 % respecto al pasado ejercicio, al pasar de 65.546 a 100.000 euros, mientras que el número de beneficiarios crece un 31 %.

Consolidando una línea de apoyo pionera destinada a garantizar el mantenimiento del comercio de proximidad y del servicio de venta ambulante como elementos esenciales para el abastecimiento de productos básicos en el medio rural.

Con esta iniciativa, la Diputación de Palencia refuerza su compromiso con los municipios de menor población y con las políticas dirigidas a afrontar el reto demográfico, favoreciendo la igualdad de oportunidades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante el mantenimiento de servicios comerciales esenciales que evitan desplazamientos y ayudan a fijar población en el territorio.

Apoyo al comercio rural y a la venta ambulante

La convocatoria está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante que desarrollan su actividad en municipios de hasta 500 habitantes de la provincia, contribuyendo tanto al abastecimiento de alimentos y productos básicos como al mantenimiento de estructuras comerciales que generan actividad económica, empleo y servicios en el territorio.

La resolución se distribuye en dos líneas de actuación:

Comercio minorista de proximidad

La línea destinada a apoyar a pequeños establecimientos comerciales situados en municipios de hasta 500 habitantes beneficiará a 18 comercios rurales, con una cuantía global de 48.525,41 euros.

Estas ayudas están dirigidas a microempresas y autónomos titulares de comercios de alimentación, productos básicos o establecimientos mixtos, incluidos los bares que prestan servicio de tienda, que constituyen en muchos casos el único punto de abastecimiento de la localidad.

Venta ambulante

La segunda línea permitirá apoyar a 20 vendedores ambulantes, con una dotación de 51.475 euros.

Se trata de profesionales que realizan su actividad de forma itinerante en al menos tres municipios de hasta 500 habitantes y que desempeñan un papel fundamental para garantizar el suministro de productos básicos en localidades que carecen de comercio permanente.

Mantener servicios esenciales y fijar población

Las ayudas permiten financiar gastos vinculados al mantenimiento de la actividad, como cuotas de autónomos, costes laborales de trabajadores indefinidos, servicios de gestoría y asesoramiento, suministros energéticos en el caso de los comercios o seguros de los vehículos utilizados en la venta ambulante.

La Diputación de Palencia considera que la continuidad de estos negocios resulta fundamental para la cohesión territorial y la calidad de vida en el medio rural, ya que no solo garantizan el acceso a bienes de primera necesidad, sino que también favorecen la actividad económica, generan empleo y contribuyen a mantener vivos los municipios más pequeños de la provincia.

Con esta convocatoria, la Institución provincial refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo rural que apuesta por la cercanía de los servicios, el apoyo al pequeño comercio y la igualdad de oportunidades para todos los palentinos, independientemente del lugar en el que residan.