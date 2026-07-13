Se hacen pasar por policías y asaltan con gran violencia un camión en un área de descanso de Torquemada: siete detenidos

La Guardia Civil ha detenido a siete personas acusadas de integrar una organización criminal que se hacía pasar por agentes de policía para cometer robos con violencia en el centro de España.

La operación se ha desarrollado con siete registros domiciliarios en la localidad toledana de Hormigos.

La investigación arrancó el pasado mes de abril tras el asalto a un camionero en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

Los autores, encapuchados, llevaban placas policiales, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego para simular que eran agentes. Golpearon con gran violencia al conductor e intentaron robar parte de la carga antes de huir en dos vehículos.

Mientras investigaban ese robo, los agentes seguían la pista a un grupo dedicado al cultivo indoor de marihuana en Hormigos.

Las pesquisas acabaron convergiendo. Los investigadores comprobaron que ambos casos estaban relacionados y organizaron un operativo conjunto.

En los registros recuperaron tres vehículos robados en Madrid. Dos de ellos habían sido utilizados presuntamente durante el asalto de Torquemada.

Uno de los coches estaba siendo completamente desguazado cuando llegó la Guardia Civil, con el objetivo de eliminar cualquier rastro de su utilización.

Además, los agentes intervinieron un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6.600 euros en efectivo y varios relojes de lujo.

También desmantelaron dos instalaciones preparadas para el cultivo de marihuana e incautaron droga, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Los siete detenidos, de entre 30 y 65 años, están acusados de organización criminal, robo con violencia, tráfico de drogas, robo de vehículos, receptación, falsificación documental, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, lesiones y defraudación de fluido eléctrico.

Las diligencias están siendo dirigidas por los juzgados de Torrijos (Toledo), Alcalá de Henares, Getafe, Madrid y el Juzgado de Instrucción número 2 de Palencia.

La investigación continúa abierta para determinar si el grupo participó en otros delitos.