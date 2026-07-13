Declarado un incendio forestal de nivel 1 de peligrosidad en Tariego de Cerrato
Un total de 13 medios trabajan para extinguir el fuego.
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La Junta de Castilla y León declaró este lunes el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal de Tariego de Cerrato, en la provincia de Palencia.
El incendio se originó a las 18:39 horas de este lunes por motivos que aún se desconocen y, sobre las 20.08 horas, la Consejería de Medio Ambiente y Energía lo elevó a nivel uno del IGR debido a la previsión de tardar más de 12 horas para estabilizarlo y a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.
Un total de 13 medios trabajan para extinguir el fuego, entre los que se encuentran dos cuadrillas helitransportadas y una terrestre, tres helicópteros, tres autobombas y cuatro agentes medioambientales.