Confirmado por la Diputación de Palencia: 240.000 euros para mejorar los colegios del medio rural de la provincia

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia de este lunes Diputación de Palencia

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas impulsadas por el área de Cultura que ponen de manifiesto el compromiso de la Institución Provincial con la conservación del patrimonio, la dinamización cultural y la mejora de los servicios públicos en el medio rural.

Entre los acuerdos adoptados figuran la renovación de dos convenios de colaboración con entidades culturales de referencia y la aprobación de las bases de una convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos para acometer obras de reparación, conservación y mejora en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.

Estas actuaciones se enmarcan en la apuesta de la Diputación por preservar el patrimonio cultural, favorecer el acceso a la cultura en todo el territorio y contribuir a mantener unos servicios públicos de calidad que ayuden a fijar población y mejorar la calidad de vida en los municipios de la provincia.

Ayudas para mejorar colegios

La Junta de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para financiar obras de reparación, conservación y mejora en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia, una línea dotada con 240.000 euros y cofinanciada al 50 % por la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León.

Del importe total, 120.000 euros serán aportados por la Diputación y otros 120.000 euros por la Consejería de Educación, distribuidos entre las anualidades 2026 y 2027.

Las ayudas podrán solicitarse para actuaciones cuyo presupuesto sea superior a 5.000 euros e inferior a 30.000 euros, pudiendo financiar hasta el 80 % del coste de la actuación, mientras que el ayuntamiento beneficiario asumirá el porcentaje restante.

Podrán acceder a esta convocatoria los municipios de menos de 20.000 habitantes que cuenten con colegios públicos de Educación Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación.

Serán subvencionables actuaciones relacionadas con la reparación de cubiertas y estructuras, mejora de instalaciones de calefacción, eficiencia energética, accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, seguridad, instalaciones deportivas, pintura o pavimentos, entre otras.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de agosto de 2026 a través de la sede electrónica de la Diputación de Palencia y las obras deberán ejecutarse antes del 31 de agosto de 2027.

Con estas iniciativas, la Diputación de Palencia continúa reforzando su apoyo a los municipios mediante actuaciones que contribuyen tanto a la protección y promoción del patrimonio cultural como a la mejora de los equipamientos educativos, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la prestación de servicios de calidad en el medio rural.

Academia de Órgano

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Órgano de Palencia, al que la Diputación destinará 6.000 euros para colaborar en la organización de la XXIX Academia de Órgano Fray Joseph de Echevarría.

La ayuda permitirá sufragar los gastos derivados de la dirección y organización de esta cita formativa, incluida la contratación del profesorado y el mantenimiento y puesta a punto de los órganos en los que se desarrollarán las actividades.

La Academia constituye una de las iniciativas más consolidadas para la difusión y el perfeccionamiento en el conocimiento del órgano, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación y valorización del importante patrimonio organístico de la provincia.

Asociación Cluny Ibérica.

Asimismo, el órgano de gobierno provincial ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Cluny Ibérica, dotado con 20.000 euros, destinado al mantenimiento de la entidad y al desarrollo de sus actividades durante 2026.

El objetivo de esta colaboración es seguir impulsando la investigación, recuperación, conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado a la orden cluniacense, promoviendo iniciativas culturales y divulgativas que conviertan este legado histórico en un recurso activo para el desarrollo de la provincia.

El convenio también facilitará la participación de la asociación en encuentros nacionales e internacionales relacionados con los sitios cluniacenses.