La Diputación de Palencia destina cerca de 134.000 euros para impulsar el turismo en 37 municipios de la provincia

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de subvenciones para el Desarrollo Turístico 2026 con una inversión cercana a los 134.000 euros que permitirá financiar actuaciones en 37 municipios de la provincia.

La línea de ayudas está dirigida a los ayuntamientos con el objetivo de respaldar iniciativas destinadas a reforzar el atractivo turístico del territorio y potenciar el desarrollo económico del medio rural.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 29 de junio y contempla ayudas destinadas a sufragar gasto corriente relacionado con la organización de actividades de carácter turístico.

La finalidad es impulsar proyectos que contribuyan a poner en valor los recursos naturales, culturales y patrimoniales de cada localidad, además de fortalecer la imagen de la provincia como destino turístico.

Estas subvenciones también respaldan la organización de fiestas declaradas de interés turístico cuando el ayuntamiento es el principal promotor del evento.

Del mismo modo, incluyen apoyo para la programación de la Semana Santa y otras iniciativas capaces de incrementar la proyección turística de los municipios y atraer un mayor número de visitantes.

Con esta convocatoria, la institución provincial mantiene su apuesta por el turismo como uno de los sectores considerados "estratégicos" para el desarrollo económico y social del medio rural.

La Diputación pretende facilitar que los ayuntamientos puedan poner en marcha nuevas propuestas, consolidar actividades ya existentes y ampliar la oferta turística disponible en el conjunto de la provincia.

Las cuantías concedidas oscilan entre los 400 y los 15.400 euros, en función de las características de cada proyecto.

Gracias a esta financiación será posible desarrollar iniciativas orientadas a dinamizar la actividad turística local, organizar eventos, editar material promocional en distintos soportes y mejorar la difusión de los recursos turísticos de cada municipio.

La Diputación considera que este respaldo económico permitirá seguir aprovechando el potencial turístico del territorio como un instrumento para generar actividad económica, crear nuevas oportunidades y favorecer la fijación de población en las zonas rurales de la provincia.

Los ayuntamientos beneficiarios de esta convocatoria son Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Ampudia, Amusco, Astudillo, Autillo de Campos, Baltanás, Cisneros, Dueñas, Frómista, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Belmonte de Campos, Brañosera, Carrión de los Condes, Castrillo de Villavega, Cervera de Pisuerga, Cevico de la Torre, Fuentes de Valdepero, Guardo, Herrera de Pisuerga, La Pernía, Osorno la Mayor, Palenzuela, Paredes de Nava, Magaz de Pisuerga, Marcilla de Campos, Monzón de Campos, Ribas de Campos, Saldaña, Santibáñez de la Peña, Torquemada, Velilla del Río Carrión, Venta de Baños, Villada, Villamuriel de Cerrato y Villarramiel.