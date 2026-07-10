Tres heridos, entre ellos un menor, tras caer un vehículo por un cortado de 15 metros en Castrejón de la Peña

El embalse de Las Cuevas, en el municipio palentino de Castrejón de la Peña Brágimo ICAL

Tres personas han resultado heridas en la madrugada de este viernes tras el vuelco de un vehículo en un accidente de tráfico en el municipio palentino de Castrejón de la Peña.

El centro de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente en el camino al embalse del Río de las Cuevas (Pisón de Castrejón), desde la localidad de Castrejón de la Peña (Palencia).

En el aviso se indicaba que un turismo se había salido de la vía, había quedado volcado, y sus ocupantes necesitaban asistencia sanitaria y estaban atrapados por las piernas.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y una unidad de enfermería de emergencias.

A su llegada los organismos comprueban que el vehículo había caído por un cortado y había quedado a unos 15 metros.

Tras la intervención de los Bomberos para excarcelar a los heridos, el personal sanitario en el lugar ha atendido y trasladado a tres heridos, dos adultos y un menor, al Complejo Asistencial de Palencia.