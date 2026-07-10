Armisén se compromete a desarrollar las infraestructuras, servicios y calidad de vida de los vecinos de Meneses

Miguel Camina, Ángeles Armisén y Urbano Alonso en la reunión de este viernes. Diputación de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, se ha comprometido este viernes, 10 de julio, a seguir trabajando para abordar nuevos proyectos dirigidos a reforzar las infraestructuras, servicios y calidad de vida de los vecinos de Meneses de Campos.

Así se lo ha trasladado en un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Miguel Camina, que también ha servido para analizar las actuaciones llevadas a cabo en Meneses con el respaldo de la institución provincial.

Armisén ha estado acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de zona, Urbano Alonso, y ha reiterado el compromiso de la Diputación palentina con los ayuntamientos de la provincia y su apoyo para que los pueblos dispongan de más oportunidades, mejores servicios y avancen en la igualdad de oportunidades.

Desde 2015, la Diputación de Palencia ha destinado a Meneses de Campos alrededor de 858.000 euros.

Del total de esta inversión, 536.433 euros se han destinado a obras y manutención, mientras que los 321.579 restantes se han canalizado a través de convocatorias de ayudas en ámbitos como el turismo, cultura, servicios sociales, medio ambiente, promoción económica, deportes o informática.