Ángel Gaitán estalla en un vídeo por la carretera que costó la vida a Iván Sanz y su familia: "Es una vergüenza"

El creador de contenido Ángel Gaitán y la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga en dos momentos del vídeo, en un montaje de EL ESPAÑOL Ángel Gaitán

El conocido mecánico y perito judicial Ángel Gaitán ha encendido las redes con un vídeo cargado de indignación.

En él denuncia el deplorable estado de la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga, precisamente en el tramo donde, apenas unos días antes, un trágico accidente segó la vida del bodeguero Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, junto a su esposa Irene Garijo y dos de sus hijos, Irene y Álvaro.

Solo su hija pequeña de nueve años, Carlota, sobrevivió, aunque herida de gravedad. La terrible tragedia aún conmociona a toda Castilla y León.

Golpes y frenadas

Con su estilo directo y sin filtros, Gaitán graba mientras conduce por la autovía. Muestra los continuos parches de diferentes colores y texturas, los cambios bruscos de firme y cómo su vehículo bota y vibra de forma errática.

Visiblemente alterado, relaciona estos defectos con el riesgo real que suponen para cualquier conductor que circule a velocidad normal por esa vía tan transitada.

"Mirad Herrera de Pisuerga, bueno, parece ser que hay incluso un accidente, Dios quiera que no haya pasado nada, porque fijaos la ostia", comienza diciendo ante la cámara.

Acto seguido, explica su propia experiencia al volante. "No me extrañaría nada que tenga que ver con la carretera que llevo sufriendo un buen rato porque si la veis, si veis esos golpes, esas frenadas…", apunta.

"Es una vergüenza"

Y prosigue en su denuncia. "Un tramo de asfalto de una manera, otro de otra, recién pintado parece que lo han dado por bueno pero aquí el coche bota, vibra, tiene una conducta errática porque no va fino", asegura.

Gaitán, conocido como 'el mecánico de TikTok' por sus millones de seguidores, no se muerde la lengua. Critica con dureza la chapuza que, a su juicio, representa el mantenimiento de una carretera tan importante.

"Es que fijaos la de colorines que tiene, que parece que lo ha hecho un niño de parvulitos. Es una vergüenza y quiero denunciarlo públicamente, me da vergüenza ajena que en España en 2026 gastemos millones en chándal y no tengamos una carretera decente", denuncia.

Y asegura que "no es demagogia, es realidad".

'El mecánico de TikTok'

Ángel Gaitán es un referente en el mundo de la automoción. Mecánico de profesión y perito judicial de reconocido prestigio, saltó a la fama por sus contenidos honestos y técnicos en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Su credibilidad se reforzó cuando se convirtió en una de las pocas personas en España que ganó un juicio civil contra Tesla por defectos de calidad en un vehículo.

Ahora, con este vídeo, vuelve a alzar la voz para defender lo que considera una causa justa: la seguridad vial de todos los conductores. El contundente testimonio de Gaitán ha reabierto el debate sobre el estado real de las carreteras españolas.

Sus palabras resuenan con fuerza porque provienen de alguien que vive el día a día al volante y que no duda en señalar lo que muchos callan. Este tipo de denuncias ponen de manifiesto que, a veces, lo más básico sigue siendo lo más descuidado. Una llamada de atención que nadie debería ignorar.