La Diputación de Palencia logra el sello de excelencia anticorrupción por su sistema interno de información

La Diputación de Palencia ha obtenido el reconocimiento AVAL·SII Excelencia, concedido por la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL).

Todo, tras participar en el Proyecto Piloto de Apoyo y Valoración de la Acreditación de los Sistemas Internos de Información de las administraciones públicas de la Comunidad.

La Institución Provincial ha alcanzado una calificación de 10,6 puntos sobre 10, una puntuación que supera el máximo ordinario gracias a las valoraciones adicionales obtenidas por la implantación de buenas prácticas que van más allá de las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Este reconocimiento acredita el grado de implantación excelente del Sistema Interno de Información de la Diputación de Palencia, destacando el cumplimiento sobresaliente de los requisitos establecidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

También se valora la contribución de la Institución al fortalecimiento de la cultura de integridad en el ámbito de la Administración Pública de Castilla y León.

El proyecto AVAL·SII tiene como finalidad evaluar el grado de implantación y funcionamiento de los Sistemas Internos de Información de las administraciones públicas, ofreciendo además recomendaciones que permitan avanzar en su mejora continua y reforzar los mecanismos de transparencia, prevención y buen gobierno.

En el informe emitido por la Autoridad Independiente se pone de manifiesto que no se identifican ajustes de especial importancia que deban realizarse con carácter urgente, al tiempo que se formulan diversas recomendaciones orientadas a seguir perfeccionando el sistema y consolidar las buenas prácticas ya implantadas.

La acreditación concedida tendrá una vigencia de tres años, periodo durante el cual la Diputación mantendrá el compromiso de seguir mejorando su Sistema Interno de Información y reforzando las medidas dirigidas a garantizar la transparencia, la integridad institucional y la protección de las personas que comuniquen posibles infracciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Transcurrido ese plazo, la Institución podrá renovar el reconocimiento participando en una nueva convocatoria del proyecto, lo que permitirá evaluar la evolución del sistema y acreditar su mejora continua.

Con este reconocimiento, la Diputación de Palencia reafirma su compromiso con una gestión pública basada en los principios de transparencia, responsabilidad, integridad y buen gobierno, impulsando herramientas que fortalecen la confianza de la ciudadanía en las instituciones y consolidan una administración cada vez más abierta, eficaz y comprometida con la prevención de la corrupción.