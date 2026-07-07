La Policía Nacional, con la ayuda del FBI, detiene en Palencia a un hacker prorruso por delitos de terrorismo

Un hombre ha sido detenido en Palencia después de que el FBI informara a la Policía Nacional de que podría estar colaborando con un grupo de piratas informáticos prorrusos para ayudar a huir a un hacker ucraniano que quería llegar hasta el país gobernado por Vladímir Putin a través de Polonia y Bielorrusia.

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando el FBI trasladó que este hombre, residente en Palencia capital, habría proporcionado cobertura logística y apoyo al hacker ucraniano ligado al grupo hacktivista prorruso CyberArmy of Russia Reborn (CARR).

Los trabajos de los investigadores también permitieron comprobar que el hombre usaba distintas aplicaciones de mensajería cifrada para mantener contacto con otros integrantes de estos grupos terroristas, coordinando actuaciones y prestando apoyo a sus actividades.

Asimismo, también participó en acciones que fueron atribuidas al grupo hacktivista prorruso NoName057 (16), cuyas actuaciones eran posteriormente reivindicadas en portales especializados vinculados a la geopolítica, con la finalidad de difundir narrativas prorrusas y antioccidentales.

Paralelamente, el investigado también estaría vinculado con el grupo Z-Pentest. Cabe resaltar que esta banda y el CARR son organizaciones terroristas que han sido autores de múltiples ataques contra infraestructuras críticas de Europa y Estados Unidos.

Fue el pasado mes de marzo cuando se dio paso a la fase de explotación, llevando a cabo una entrada y registro en el domicilio del detenido en el que se intervinieron equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas.

También se procedió al bloqueo de una cartera de criptodivisas en la que, supuestamente, ingresaba los beneficios obtenidos por la comercialización derivada de la actividad delictiva.

La investigación, que ha finalizado estos días, ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el FBI y la Brigada Provincial de Información de Palencia.

La dirección de la actuación ha corrido a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.