Varios fallecidos tras la salida de vía de un vehículo en Herrera de Pisuerga

Un motorista de la Guardia Civil de Tráfico Guardia Civil

Varias personas han fallecido tras un accidente de tráfico por una salida de vía a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha informado de que a las 16:20 horas se ha registrado un siniestro vial en la A-67, a la altura del punto kilométrico 83, sentido decreciente, en el término municipal de Herrera de Pisuerga.

El accidente ha consistido en una salida de vía y, según la información inicial, hay varios fallecidos y una niña con vida.

Según ha detallado la Subdelegación, hasta el lugar se han movilizado Guardia Civil de Tráfico, helicóptero y efectivos de Bomberos.