Alejandro, con 11 años, es uno de los mejores matemáticos de sexto de Primaria de España: "Una experiencia increíble"

Alejandro con su diploma tras el triunfo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Alejandro González Fernández, palentino de 11 años, ha ganado la Olimpiada Matemática Nacional de Primaria que se ha celebrado en Barcelona del 24 al 27 de junio.

Ganó, de forma previa, la provincial y también la regional que se celebró en Palencia, en concreto en Venta de Baños el pasado 30 de mayo y ha sido seleccionado para el Proyecto Estalmat.

Rebeca Fernández, que es su madre y la profesora de Matemáticas del IES Alonso Berruguete, es la profesora que acompañó a los tres ganadores de la Olimpiada Regional de Castilla y León a la Nacional.

“Alejandro tiene 11 años y estudia en el Colegio Marista de Castilla de Palencia. El concurso constaba en cuatro problemas de razonamiento matemático a completar en hora y media”, asegura Rebeca, la madre de Alejandro.

“Me lo he pasado muy bien”

“Me lo he pasado muy bien. He llegado a casa ya y la experiencia ha estado genial, no solo porque haya ganado y ser uno de los mejores matemáticos de sexto de Primaria de España sino también porque hicimos un montón de cosas”, ha afirmado el pequeño.

Ha asegurado que fueron al Canal Olímpico de Barcelona 92 y “molaba mucho porque hicieron varias actividades”.

“La experiencia ha sido increíble”, ha finalizado.