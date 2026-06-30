Palencia desvela a través de la fotografía los "rincones y espacios donde se siente la magia" de la provincia

Entrega de premios de la Diputación de Palencia del XXXVII Certamen Provincial. Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia ha dado a conocer este martes, 30 de junio, los ganadores del XXXVII Certamen Provincial, unos galardones que proponen descubrir los lugares mágicos de la provincia a través de la fotografía.

El acto de entrega de los premios ha tenido lugar en el Centro Cultural Provincial y ha estado presidido por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso.

Bajo el eslogan 'Lugares mágicos', el encuentro ha servido para visionar las 280 obras presentadas (que cumplían con las bases) por 229 participantes, el vídeo elaborado para la cita y para desvelar el nombre y los trabajos ganadores.

Un compendio de imágenes que revelan "rincones y espacios donde sentimos la magia". "Lugares que nos reconfortan, nos aportan vibraciones positivas y donde nos sentimos protegidos. Aquellos que nos proporcionan serenidad y quietud", según proponía el tema en las bases.

Alonso ha querido agradecer la gran acogida de este certamen por parte del público, ha felicitado a los premiados y ha reconocido la "amplia e interesante imagen del medio rural y de nuestra provincia que nos han ofrecido los participantes en esta edición".

"Donde esos espacios mágicos han abierto puertas al deseo de conocerlos y disfrutarlos", ha precisado. Tras varias sesiones de votación telemática, el jurado ha emitido su fallo después de una última deliberación presencial que ha dado como resultado lo siguiente:

El primer premio, dotado con 700 euros, trofeo y diploma, ha sido para José María Molina, gracias a su fotografía 'La mirada del laberinto', que se realizó en Las Tuercas, Villaescusa de las Torres.

El segundo premio (600 euros, trofeo y diploma) ha recaído en David Piqueras por 'Laguna corazón', fotografía tomada en Muñeca.

El tercer premio (500 euros, trofeo y diploma) se le ha reconocido a la fotografía 'Donde el cielo toca la tierra', de Jesús Ángel Calderón, que la realizó en la Senda de los Rojos, en Piedrasluengas.

Por último, el cuarto premio (400 euros, trofeo y diploma) ha ido a parar a Víctor Lorenzo, que fotografió 'La magia de la luz' en Buenavista de Valdavia.

Por otro lado se han otorgado ocho accésit dotados con una cesta de Alimentos de Palencia, valorada en 150 euros, trofeo representativo y diploma a los siguientes participantes:

Fernando del Valle ('Contemplando el amanecer' al Espigüete, en la Montaña Palentina); María de los Ángeles García ('Efímero y eterno', en Baños de Cerrato); Juan García ('Las entrañas de Lores', en Lores); Miguel Ángel Madrid ('La montaña pastel', en Camporredondo de Alba); Magui González ('Amanecer en el Canal', en Villaumbrales); Paula Molina ('El refugio de montaraz', en Chozo Tonino); Miguel Berzosa ('Cuando el camino despierta', entre Boadilla del Camino y Frósmita); y Alberto Martín ('Centinela de Tierra de Campos', en las proximidades de Perales).

Por último, se han sorteado dos cestas de Alimentos de Palencia entre los 229 participantes de esta edición del certamen fotográfico provincial.

Las fotografías premiadas aparecerán publicadas en los calendarios de pared y de mesa del próximo año 2027 que edita la Diputación palentina, junto a los ocho trabajos que han sido reconocidos con el accésit.