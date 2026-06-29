La Diputación de Palencia pone al día los inventarios de bienes de 17 entidades locales para la mejor gestión de su patrimonio

Acto de entrega simbólica de los inventarios de bienes y derechos actualizados Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia ha entregado los inventarios de bienes y derechos actualizados a nueve ayuntamientos y ocho juntas vecinales de la provincia.

El acto institucional, celebrado en el Palacio Provincial, ha estado presidido por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, quien ha estado acompañada por la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda, María José de la Fuente; el diputado delegado del Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM), Adolfo Palacios; y la jefa de dicho servicio, Mar Moreno.

A través de esta iniciativa, la institución provincial colabora directamente con las corporaciones locales para que puedan cumplir con su obligación legal de mantener actualizada la relación de sus propiedades y derechos activos.

Este programa de asistencia patrimonial fue creado por la administración provincial en el año 2013 y, desde su puesta en marcha, un total de 321 entidades locales se han beneficiado de las sucesivas campañas de revisión y actualización.

Para la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2025, la Diputación ha destinado una inversión concreta de 19.952 euros, extraídos de la partida anual de 30.000 euros que el presupuesto provincial consigna de forma fija para este fin.

Una cantidad económica que se mantiene reservada en las cuentas actuales para la próxima edición del programa, la cual se encuentra en estos momentos en fase de resolución.

Las administraciones locales que han recibido sus documentos actualizados en esta resolución se dividen entre los ayuntamientos y mancomunidades de Castrejón de la Peña, Sotobañado y Priorato, Soto de Cerrato, Quintana del Puente, Cevico de la Torre, Hontoria de Cerrato, Valle de Cerrato, Monzón de Campos y la Mancomunidad de Municipios Alto Pisuerga en Cervera.

Además, junto a las entidades locales menores de Castrejón de la Peña, Loma de Castrejón, Pisón, Recueva de la Peña, Roscales y Traspeña, además de Sotillo de Boedo en Sotobañado y Priorato y Santa Cruz del Monte en Villameriel.

La entrega de los ejemplares impresos en papel realizada durante la jornada tiene un carácter simbólico, dado que los inventarios patrimoniales se consideran documentos vivos que exigen una constante actualización a medida que se producen altas, bajas o modificaciones en las propiedades locales.

Por este motivo, además de las copias físicas, los municipios reciben todo el soporte informático necesario junto con la pertinente licencia de usuario de una aplicación informática especializada.

Esta herramienta digital permitirá a los secretarios y técnicos municipales efectuar consultas rápidas e introducir de manera autónoma los cambios que vayan surgiendo en el día a día de la gestión local.

La Diputación ofrece también formación específica al personal encargado de su mantenimiento.

Durante su intervención, Ángeles Armisén ha reafirmado la vocación de cooperación que mantiene la Diputación de Palencia con las juntas vecinales y los ayuntamientos del medio rural, agradeciendo la implicación de los alcaldes en la modernización de sus administraciones y ensalzando la labor profesional desarrollada por los técnicos del Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM).