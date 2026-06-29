Desarticulan en Palencia una banda criminal que traficaba con drogas y medicamentos: hay nueve detenidos

Imagen de las sustancias y objetos intervenidos en los registros domiciliarios en Palencia.

La Policía Nacional ha logrado desarticular un grupo criminal en Palencia que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas y a la distribución ilícita de medicamentos.

Como resultado de las actuaciones se ha detenido a nueve personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación arrancó en el mes de abril, cuando se iniciaron reuniones de coordinación con el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y representantes de la Asociación de Vecinos del barrio del Carmen.

Fruto de los encuentros se analizaron las inquietudes planteadas por los vecinos, reforzándose la coordinación institucional para impulsar una respuesta policial eficaz frente a las problemáticas que se identificaron.

Las informaciones obtenidas, junto a la colaboración ciudadana y la posterior investigación, permitieron identificar un grupo criminal que, supuestamente, llevaba a cabo una actividad continuada de adquisición, almacenamiento, preparación y distribución de drogas y medicamentos.

Una vez reunieron los indicios necesarios para solicitar a la autoridad judicial la entrada y registro de dos inmuebles, la fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 24 de junio.

Durante los registros, en los que se detuvo a nueve personas, se intervinieron aproximadamente cuatro gramos de hachís, más de 100 comprimidos de diferentes medicamentos, dinero en efectivo, una báscula de precisión, armas blancas y otros efectos.

Entre los medicamentos que se incautaron están Trankimazin, Tramadol, Alprazolam, Lurica, Enantyum, Lormetazepam, Paracetamol y Amoxicilina.

La operación, cabe resaltar, permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones dentro de las diligencias que se continúan practicando para el total esclarecimiento de los hechos.

La investigación ha acreditado un modus operandi que se basaba en la distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos en estos dos inmuebles.

El grupo mantenía una estructura organizada en la que sus miembros desempeñaban funciones diferenciadas para el abastecimiento, almacenamiento, preparación y venta al menudeo.

Las sustancias intervenidas han sido remitidas al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para llevar a cabo los pertinentes análisis, mientras que el dinero en efectivo y el resto de los efectos quedaron a disposición de la autoridad judicial.