La pequeña Alaska asoma la cabeza en la Montaña Palentina

La pequeña Alaska surge entre los grandes picos de la Montaña Palentina. El Valle de Pineda, escondido a los pies del Curavacas, estrena regulación, una herramienta necesaria que pretende poner freno a los abusos que esta zona ha sufrido durante años por parte de clubes de coches 4x4, motos u otros usos incontrolados, como la basura que dejaban y que dañaba a la fauna, tanto la silvestre como la cabaña ganadera. “Era necesario poner orden”, apunta el naturalista y ornitólogo Tino García Cayón, de la empresa Dosaves, una de las ocho acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible que, junto a la Fundación Patrimonio Natural, han lanzado una nueva ruta por la “columna vertebral” de este macizo, que cuenta tres entradas, las palentinas de Resoba y Vidrieros, y la vertiente cántabra.

Se trata de una “pionera iniciativa” por el “fácil consenso y acuerdo” alcanzado entre la Administración y el sector privado en esta zona, con el que se pretende “cuidar y proteger” este valle tan cobijado por los macizos. “No estamos hablando de cualquier lugar. El Valle de Pineda es único porque reúne todas las características de biodiversidad, fauna y flora que puede tener un valle, de origen glaciar, y en forma de artesa”, narra García Cayón, en su vehículo todoterreno, a los primeros visitantes que disfrutan de este viaje, mientras cruzan por el considerado Camino Lebaniego y dejando a su lado, siempre, el río Carrión, que hace las delicias de los pescadores, con licencia, en un coto sin muerte.

La agencia Ical se cuela en este primer viaje, que ya se puede reservar a través de la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga, hacia un lugar idílico, similar al paraíso, en el que se vislumbra la cabaña ganadera de Pineda, principalmente vacuno y caballar, y que da acceso directo al Curavacas, símbolo palentino de estas montañas. “Todo esto, no lo digo yo, hay estudios que han demostrado científicamente que este valle, tan virgen, no lo hay ni en Suiza, Francia o Italia, donde los que había los han convertido en estaciones de esquí y los han masificado”, comenta, siempre arropado por los visitantes y por los representantes del resto de empresas, que parecen haber dejado la palabra a este veterano, natural de Barruelo de Santullán, que creó su empresa allá por 1994, cuando fue la primera de observación de la naturaleza en Castilla y León y la segunda en España.

Por ello, Pineda está ahora de enhorabuena, donde la mano del hombre ha llegado solo de refilón, pero que hasta hace no mucho “estuvo con el temor de convertirse en un nuevo embalse”. “Hubiera acabado con la Montaña Palentina tal y como es”, esgrime Tino, buscando el asentimiento de los demás, que le dan la razón. “Ahora, cada año que pasa, todos tenemos más conciencia de conservación”, apunta, para señalar con su índice, con la ventanilla bajada, las diferencias entre las entradas de Resoba y Vidrieros, marcadas por los cauces del Pisuerga y el Carrión, pues una está repleta de grandes bosques y robledales, y la otra más árida, que “no quiere decir que sea menos interesante”.

Y aunque los incendios alcanzaron ligeramente el valle en el aciago verano de 2025, esta zona está acostumbrada también a poner medidas contra las llamas, principalmente con la ayuda natural de la ganadería. Históricamente, al vacuno y al caballar se le unía la trashumancia ovina, con más de 35.000 ovejas en la década de los 70. Ahora, gracias a una iniciativa de la Fundación Monte Mediterráneo llegan algunos rebaños más pequeños a estas zonas subalpinas que pretenden recuperar estos ecosistemas, y que contribuyen a reducir el riesgo de incendios al alimentarse del importante combustible generado, por ejemplo, en inviernos y primaveras como la de este año.

Llega el consenso

“Tenemos un bien natural muy importante. No ha sido tanto cosa de la política, sino del respeto, de hablar de forma adecuada para llegar a buen puerto”, así es como resume Tino este acuerdo alcanzado entre la Fundación y las empresas acreditadas para mejorar esta regulación, que beneficia a miles de hectáreas y que entró en vigor hace aproximadamente un mes, una metodología “pionera” en Castilla y León en el sector, tal y como reconocen también fuentes de la Junta consultadas por Ical. “Podemos tener un buen tirón turístico”, sentencia, sobre esta “seña de identidad” que supone para los palentinos el Valle de Pineda.

Esta nueva regulación, señalaron estas fuentes, no supone prohibición alguna en el Valle, sino limitaciones para actividades en las que es necesario solicitar licencias y permisos. Pero ha convertido a las empresas en “informadores” de posibles hechos irregulares. “Tenemos la obligación de informar a las personas que no estén haciendo las cosas bien cuando lo veamos. El Seprona no puede estar en todos los sitios. Y si no nos hacen caso, entonces sí, ya llamamos a las autoridades”, comenta.

En el camino de vuelta, el curso del Carrión, empedrado y trenzado, con un curso cambiante de año en año (“solo en Bielorrusia se da este caso”), recuerda a las películas del Oeste. “¿Tú sabes que a este valle le llaman el de ‘Los extranjeros’?”, se pregunta, sabiendo que será necesario otorgar una respuesta. “Cuando vienen, principalmente de Europa, dicen que es como Alaska, así que se ha quedado con el cariñoso nombre de la pequeña Alaska”, exclama, gracias a sus “valores de primer orden”, como botánica endémica, aves escandinavas que en el sur de Europa solo nidifican en esta zona, y todo ello en un valle glaciar. “Si solo le falta el hielo”, precisa, para recordar que este desapareció definitivamente en la zona en el siglo XIX, y que ya solo queda, en las Agujas de Cardaño, algo de permafrost.

También la ornitología es una característica básica de la zona. El propio Tino García Cayón explica que Palencia es única en ese sentido. “No hay otro lugar en Europa en que por la mañana puedas ver aves roqueras casi extintas en la cara del Curavacas; por la tarde, avutardas en Tierra de Campos, y por la noche búhos en el Cerrato. Eso solo podrías hacer si ves estos pájaros en los Alpes y coges un avión y viajas a Hungría…”, reflexiona.

Tan especial es el Valle de Pineda, que entre las numerosas peticiones de grupos que las empresas reciben, en los próximos días será el turno de la Real Sociedad Entomológica Londinense, destacada institución científica británica fundada en 1833 y que se dedica al estudio, investigación y difusión de la ciencia de los insectos. Tino, y ¿por qué vienen a Pineda? “Durante una semana entera quieren ver dos tipos de mariposas: la Erebia Lefebvrei, que solo reside en cumbres alpinas a más de 1.700 metros; y la Parnassius apollo, endémica de Las Loras, y que solo hay algunos ejemplares en Pirineos. ¿Sabes por qué vienen aquí? Porque les subo arriba, al Curavacas, y ven 200 juntas; y cuando van a los Alpes les cuesta ver tres o cuatro”, ríe, cuando la ruta llega a su ocaso en las inmediaciones de la Casa del Parque de Cervera.