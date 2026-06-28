Convocan una concentración en Palencia para exigir el soterramiento: “La pancarta en la fachada y Mañueco a Madrid”

Manifestación para pedir a Puente el soterramiento en febrero de 2025 Brágimo ICAL

Palencia volverá a salir a la calle para reclamar el soterramiento de las vías del ferrocarril.

La concentración ciudadana está convocada para el próximo jueves, 2 de julio, a las 20.00 horas, en la plaza Pintor Caneja, junto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Bajo el lema 'La pancarta en la fachada de la Delegación y Mañueco a Madrid. ¡Soterramiento ya!', la movilización busca mantener viva una reivindicación histórica de la ciudad.

La convocatoria, impulsada por Alfredo Trigueros Andrés, reclama el soterramiento de las vías y expresa su rechazo a las obras ferroviarias que se siguen ejecutando en Palencia.

Entre ellas, cita el salto de carnero junto a los Tres Pasos, la instalación de perfiles metálicos en pleno centro de la ciudad y la futura colocación de pantallas acústicas a lo largo del trazado del ferrocarril a su paso por la capital palentina.

Los convocantes sostienen que estas actuaciones van en contra de los estudios informativos de 2010 y 2018.

La concentración también pretende que los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Palencia fijen públicamente su postura.

El llamamiento se dirige al PP y a Vox, como integrantes del nuevo Gobierno autonómico, y al PSOE, como principal partido de la oposición.

Los organizadores recuerdan que PP y Vox han incluido el apoyo al soterramiento del ferrocarril en Palencia en el acuerdo de Gobierno firmado recientemente en Castilla y León.

Por ello, reclaman respuestas concretas.

La primera pregunta es si los partidos son partidarios de colocar una pancarta en la fachada de la Delegación Territorial de la Junta en Palencia con el lema “¡Soterramiento ya!” y, en caso afirmativo, cuándo se instalaría.

La segunda cuestión se dirige directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Los convocantes quieren saber si tiene previsto desplazarse a Madrid, acompañado por los consejeros que considere necesarios, para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, el inicio de las obras del soterramiento ferroviario en Palencia.

Y, si esa visita está prevista, preguntan también cuándo se producirá.

La movilización del 2 de julio busca así presionar a las instituciones y volver a colocar el soterramiento en el centro del debate político palentino.