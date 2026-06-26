Aguilar de Campoo promete diversión sin límites en sus fiestas de San Juan y San Pedro 2026: “Son días únicos”

Elección de damas en las fiestas de San Juan y San Pedro de Aguilar de Campoo. De izquierda a derecha: Urbano Alonso Cagigal, vicepresidente segundo de la Diputación de Palencia, Giovanni Peláez Sáez, concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Soraya Isasi Estébanez, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Las damas: Carmen, Lucía e Irati. Magali Corada, concejala de Turismo y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Luis Ángel Puebla, concejal de Hacienda de Aguilar de Campoo, Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y José Antonio Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta en Palencia. Fotografía de Jorge Ruiz cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La localidad palentina de Aguilar de Campoo está viviendo ya, a lo grande, sus fiestas de San Juan y San Pedro 2026. Las actividades previas arrancaron este 13 de junio, pero se espera que el fin de semana esté cargado de diversión para poner el broche final el próximo lunes, 29 de junio.

Conciertos, orquestas, fanzone para ver a España en la madrugada de este viernes al sábado, concierto de La Fuga, y muchas opciones más que recoge un completo programa de actividades diseñado por el ayuntamiento de la localidad palentina.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Giovanni Peláez Sáez, concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para hablar sobre un fin de semana cargado de actividades y que promete.

“Miles de personas pasan estos días por nuestro municipio para divertirse”, señala el concejal a este periódico.

Sus fiestas son famosas por ese ambiente sano que se vive en el lugar.

Los festejos “más importantes” de Aguilar de Campoo

“Las Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro son las más importantes de nuestro municipio. Son días de diversión, de salir a la calle con orquestas, prácticamente todos los días, y para desconectar de los problemas diarios”, asegura Giovanni Peláez Sáez a este periódico.

El concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo asegura que el programa de este año se ha preparado “con mucho trabajo y esfuerzo” desde el equipo de Gobierno y siempre para que “pueda gustar a todo tipo de público y edades”.

“Este año hemos invertido para las fiestas 40.000 euros más que el pasado porque todo sube. El precio de las orquestas y cualquier acto planificado”, añade nuestro entrevistado hablando del presupuesto para los festejos.

Las temperaturas están ayudando en estos días de fiestas, sumado a la calidad del programa por lo que “se nota más afluencia de gente que en años anteriores”, señala el edil.

Son días de fiesta y únicos para disfrutar en Aguilar de Campoo.

Elección de las damas en las fiestas de San Juan y San Pedro 2026. Fotografía de Jorge Ruiz cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un fin de semana que promete

“Estos días de fiestas están siendo especiales. En cada acto que tenemos estamos contando con una gran afluencia de gente. Desde el equipo de Gobierno estamos muy contentos por cómo van las fiestas”, afirma Giovanni Peláez Sáez.

Este viernes, 26 de junio, se va a poder disfrutar de hinchables de agua o de la espectacular Verbena con la Orquesta Marsella. También, desde las 2:00 horas habrá una fanzone para disfrutar del encuentro entre España y Uruguay. A continuación, llegará el turno del Dj Héctor Calderón que pondrá el broche final a un día mágico y cargado de diversión.

El sábado 27 también llega cargado de actividades. El tren infantil recorrerá las calles del municipio entre las 17 y las 20 horas, desde la Plaza de España. A destacar también, a las 17:30 y en la Plaza Compasión, la celebración del 20 aniversario de la Peña KOMUNA KABRA.

Una de las citas claves, este sábado, será el concierto en la Plaza de España, desde las 23:00 horas, de La Fuga. Después habrá un bingo y a la 1:00 tendrá lugar la Verbena Orquesta IPANEMA.

El domingo, 28 de junio, se podrá disfrutar en la Plaza de España de la comida de peñas con una macarronada para todos, mientras que a las 23:30, también en la Plaza de España, destaca la verbena a cargo de la Orquesta Cañón y a las 02:30 en la Macro Disco Soundland.

El lunes, 29 de junio, será el último de los festejos en Aguilar de Campoo, también cargado de actividades con una fiesta de la espuma en la Plaza de España desde las 13:00 horas, a las 20:00 horas el mejor tributo al Canto del Loco por Encanto de Loco y una actuación de dj con posterioridad.

Para que no se pierdan nada les dejamos el programa completo a continuación.

Días únicos

“Estamos muy contentos con la alta participación de la gente en todos los actos. Este año hemos dado un pequeño salto de nivel en la preparación de las fiestas. Son días únicos. Será un fin de semana increíble”, añade Giovanni Peláez Sáez.

Los vecinos y los forasteros se “están comportando muy bien”, añade el concejal que está en contacto directo con la Policía Municipal que le traslada que las fiestas se están desarrollando “con normalidad”.

Ambiente festivo en Aguilar de Campoo. Fotografía de Jorge Ruiz cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Son días de diversión asegurada. Estas fiestas también están dedicadas a María José Ortega Gómez y al concejal de Urbanismo, Jesús Sevilla, que se están recuperando del accidente de tráfico que tuvieron y no pueden acudir a los actos. Gracias a ellos se disfruta de las fiestas”, afirma el concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Por suerte, el siniestro quedó en un susto.

Un gran futuro para Aguilar de Campoo

“Nuestro objetivo, para las fiestas, pasa por conseguir que todo el mundo siga disfrutando de las mismas y que el comportamiento de la gente siga siendo fabuloso, como hasta ahora. Las Fiestas de San Juan y San Pedro están gustando mucho. Hemos subido el nivel y estamos orgullosos”, añade nuestro entrevistado.

Giovanni Peláez Sáez apunta que, gracias a la labor del equipo de Gobierno, se nota que Aguilar vive “de sus fábricas y también del turismo” ya que, cada año, el municipio galletero “recibe más afluencia de turistas”.

“Desde la Concejalía de Turismo y también desde la de Festejos y Juventud programamos actividades durante todo el año. Estamos en línea ascendente y todos los proyectos urbanísticos que se están desarrollando llaman la atención de muchos para instalarse en el lugar”, finaliza el edil.

Aguilar de Campoo vive un buen momento y va a disfrutar de un fin de semana cargado de actividades en sus fiestas de San Juan y San Pedro 2026.