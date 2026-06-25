La Diputación de Palencia aprueba las bases de los Planes Provinciales de 2027 con una inversión de 8,96 millones

El Pleno de la Diputación de Palencia, presidido por Ángeles Armisén, ha aprobado las bases de la nueva convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios municipales para el año 2027.

Esta iniciativa sumará una inversión estimada de 8,96 millones de euros, sin contar las bajas de planes anteriores, a los que habrá que añadir los importes correspondientes a las obras de 24 municipios que solicitaron acumular las cantidades de dos años en la convocatoria de 2026.

Con la aprobación del texto, el plazo para que los ayuntamientos presenten sus solicitudes quedará abierto hasta el próximo 15 de septiembre.

La nueva convocatoria mantiene las directrices del periodo 2026-2029 con el objetivo de favorecer de manera especial a los pequeños municipios y asegurar el avance de sus infraestructuras y servicios en el medio rural.

De este modo, los municipios más pequeños registran subidas del 40% en el tramo fijo por población, estableciendo una distribución económica única para 128 municipios que tienen hasta 200 habitantes, lo que garantiza que mantengan la misma cantidad económica durante toda la vigencia de las directrices.

Asimismo, la cuantía por entidades locales menores y núcleos de población se incrementa en un 25%, mientras que la asignación por habitante se mantiene en 16 euros, aclarando que los municipios que pierdan población solo verán reducida su asignación si el descenso supera el 10%.

En cuanto a los conceptos subvencionables, las bases permiten a las entidades locales destinar hasta el 100% de la cuantía que les corresponde a la adquisición de material inventariable como mobiliario, maquinaria de jardinería, vehículos o equipos informáticos.

Esta línea cuenta con una cofinanciación de la Diputación del 50%, que se eleva al 60% en el caso de vehículos eléctricos.

También se incluye una línea específica para conectividad y redes Wi-Fi públicas con una financiación preferente de la Diputación del 80%.

Estas opciones se unen a las actuaciones tradicionales de abastecimiento, saneamiento, depuración, alumbrado público, mejora de edificios municipales, accesibilidad, mejora energética, pavimentación, urbanización, infraestructuras verdes, instalaciones deportivas, caminos rurales o cementerios.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una modificación del presupuesto por importe de 3,5 millones de euros para acoger varias convocatorias de subvención a los ayuntamientos.

En primer lugar, se abrirá una partida de 2,38 millones de euros para sufragar el incremento del gasto corriente municipal afectado por la inflación y el encarecimiento del combustible.

En segundo lugar, se destinará 1 millón de euros para financiar obras de urbanización y servicios asociadas a promociones de vivienda pública dentro del Programa de Vivienda HabitaLO RURAL.

Por último, la modificación incluye 70.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en la seguridad de los puntos de visualización del eclipse y un suplemento de 50.000 euros para el Plan de Atracción de Inversiones, que sumará un total de 200.000 euros para acciones como el Foro Invest in Palencia.