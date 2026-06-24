Colegios mejorados y a la última en los pueblos de la provincia de Palencia con una inversión de 540.000 euros

La Diputación de Palencia va a gestionar en el año 2026 una inversión de 540.000 euros a través de dos acciones que tienen que ver con la mejora de los centros escolares de infantil y de primaria en la provincia y con su funcionamiento.

De este modo, la administración provincial, con financiación propia y autonómica, apoya a los ayuntamientos en su competencia de mantener los inmuebles públicos destinados a uso educativo de esas etapas.

Dentro del apartado de Cultura de la Junta de Gobierno se aprobó el convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León destinado a la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Palencia para el periodo 2026- 2027.

Un convenio que se renueva en cada anualidad por medio del cual ambas administraciones colaboran con los ayuntamientos del medio rural para realizar este tipo de obras en los centros educativos que dependen de ellos en los que se presta servicio educativo por parte de la Consejería de Educación.

Un total de 240.000 euros aportados a partes iguales (120.000 euros cada administración), servirán con este fin, apoyar a las entidades locales de la provincia para la mejora de las infraestructuras educativas en sus respectivas localidades, proporcionando con esta colaboración los fondos necesarios para promover posteriormente una línea de subvenciones que permita realizar las obras necesarias en los centros escolares que dependen de los ayuntamientos.

Por su parte cada ayuntamiento beneficiario abonará como mínimo el 20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y el pago de los tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra.

Según establecen las bases de la convocatoria del convenio, se prima la ejecución obras en las estructuras y cubiertas de los edificios escolares, seguidas de las que conlleven mejoras en la higiene, el confort y la eficiencia energética de los inmuebles; las que se acometan para incrementar la seguridad, renovar los accesos o eliminar barreras arquitectónicas; y por último, los trabajos en las instalaciones de ocio y deporte del centro educativo.

Gastos de mantenimiento

También se vio a favor en la pasada sesión del órgano de gobierno la convocatoria propia de la Diputación, cuyas bases se publicarán próximamente en el BOP, para gastos de mantenimiento de los colegios de infantil y primaria, una convocatoria que tiene que ver con la contribución de la institución provincial para aminorar el coste que supone cada curso la calefacción, el consumo de energía y agua, la reparación de la maquinaria, instalación y utillaje del centro, adquisición de material fungible educativo y de limpieza.

Inversión en ayudas a colegios

La Diputación palentina resolvió ambas convocatorias en 2026 con 511.776 euros; 271.776 euros se destinaron al mantenimiento de 36 centros de 32 municipios y 240.000 euros a obras de reparación, conservación y mejora en 26 centros de 23 localidades.

Con estas líneas de apoyo económico, la Diputación busca aliviar la carga de los ayuntamientos rurales y garantizar que la calidad de los centros educativos no dependa del tamaño del municipio, sumando esfuerzos para fijar la población.