Entra en vigor: la Diputación repartirá 376.000 euros entre 14 municipios de Palencia para mantener los CEAS

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia, presidida por Ángeles Armisén, ha aprobado la distribución de 376.058,37 euros para la gestión de los Centros de Acción Social, conocidos como CEAS.

Esta inversión económica se destinará a financiar los gastos de desplazamiento, el mantenimiento de los espacios, la realización de actividades y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

El dinero se reparte en el marco de los convenios de colaboración que la institución provincial mantiene con los ayuntamientos palentinos.

En total, se benefician 14 localidades y la Mancomunidad del Cerrato, que forman parte de los 11 CEAS que prestan servicio en la provincia.

Los municipios beneficiados son Aguilar de Campoo, Astudillo, Carrión de los Condes, Guardo, Herrera de Pisuerga, Osorno, Paredes de Nava, Torquemada, Villarramiel, Cervera de Pisuerga, Saldaña, Baltanás, Monzón de Campos y Venta de Baños.

El gran objetivo de este acuerdo es optimizar la organización, la financiación y la coordinación de estos centros de atención local.

Esta colaboración nació en el año 2013 con la aportación de una cantidad fija.

Más tarde, en 2020, el acuerdo se revisó para que la Diputación asumiera el coste total en tres frentes principales: la coordinación de los centros en el medio rural, la reducción de los costes de mantenimiento de los edificios para que no afecten a las economías de los ayuntamientos, y la mejora de la situación laboral del personal.

Actualmente, el presupuesto global de la institución para mantener toda la red provincial de CEAS ronda los 2,2 millones de euros.

Esta ayuda económica forma parte del Plan Integral de Mejora de la Acción Social, que ya ha impulsado inversiones previas en las instalaciones de Baltanás, Villamuriel de Cerrato, Astudillo, Aguilar de Campoo, Guardo y Saldaña.

De esta manera, la Diputación de Palencia consolida su compromiso con la mejora continua de los servicios sociales en el medio rural, ofreciendo a los profesionales espacios de trabajo más adecuados y garantizando una atención de máxima calidad para todos los vecinos de los pueblos palentinos.