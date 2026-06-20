Muere atropellado un oso pardo joven en la Montaña Palentina

Atropello mortal de un oso en Ligüerzana (Palencia) en la CL 626, el conductor del turismo ha resultado ileso ICAL

Un turismo ha atropellado mortalmente a un ejemplar joven de oso pardo a la altura del kilómetro 219 de la carretera CL-626, dentro del término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

El accidente se produjo en plena Montaña Palentina, a las 20:45 horas de ayer viernes, cuando el 112 recibió el aviso.

Vehículo que impactó contra el oso ICAL

A consecuencia del impacto, el conductor del turismo resultó ileso, mientras que el animal falleció en el acto.

Al lugar del suceso se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y personal técnico de Medio Ambiente.

Según se ha detallado, el ejemplar es un macho joven, aunque su edad exacta está todavía por determinar.

Este sábado, agentes medioambientales lo han trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Burgos, donde se le practicará la necropsia con el fin de certificar la causa exacta de la muerte y recopilar datos biológicos del animal.