Palencia quiere su soterramiento: convocan una concentración, piden una pancarta y medidas a Madrid

Este sábado, 20 de junio, se va a celebrar una nueva concentración en la Plaza Mayor de Palencia, a las 12:00 horas, para exigir el soterramiento en Palencia bajo el lema: ‘La pancarta al balcón y los concejales a Madrid. ¡Soterramiento Ya!’.

Una concentración convocada para “exigir el soterramiento de las vías del tren en Palencia y en rechazo de las obras que se siguen ejecutando” en Salto del Carnero junto a los tres pasos e instalación de perfiles metálicos en pleno centro de la ciudad, más la futura instalación de pantallas acústicas a lo largo de todo el trazado del ferrocarril a su paso por Palencia.

Así lo afirma, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alfredo Trigueros, portavoz de la Plataforma en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia.

Una convocatoria que pretende “marcar un punto de inflexión” y “trasladar a los representantes políticos dos peticiones claras y plenamente asumibles”.

La primera pasa porque el Ayuntamiento de Palencia, con el respaldo de toda la corporación municipal, instale en el balcón consistorial una pancarta con el lema ¡Soterramiento ya!, manteniéndola visible como expresión permanente del “compromiso institucional”.

La segunda es que los representantes municipales” den un paso más allá de las declaraciones y trasladen esta reivindicación directamente a Madrid, reclamando y exigiendo ante el Gobierno de España el inicio efectivo de las obras de soterramiento de las vías del tren en Palencia”, señalan en el comunicado.

La ciudadanía espera conocer “un compromiso firme y una fecha concreta para la realización de esta gestión”, añaden apuntando que “los palentinos no queremos ser meros espectadores de las decisiones contrarias al soterramiento que condicionarían el futuro urbano de nuestra ciudad durante generaciones”.

“Queremos formar parte activa de su historia y aspiramos a que quienes nos representan exijan con determinación una causa a la que Palencia tiene derecho desde el año 2010”, añade el escrito.

Los acontecimientos de los últimos años “han puesto de manifiesto la necesidad de un firme y contundente rechazo institucional ante proyectos e infraestructuras que atentan directamente contra el soterramiento del ferrocarril en Palencia”, explican.

Por ello, Alfredo Trigueros considera que “ha llegado el momento de que todas las fuerzas políticas y administraciones dejen a un lado sus diferencias y actúen unidas en defensa del soterramiento del ferrocarril en nuestra ciudad”.

La concentración del próximo 20 de junio “quiere ser un espacio de encuentro, participación y compromiso colectivo, por lo que invito a todos los concejales, diputados y representantes públicos a acompañar a los ciudadanos y a demostrar con hechos su respaldo a esta reivindicación histórica”, añade.

Durante el acto, se solicitará públicamente que se haga efectiva la instalación de la pancarta en el balcón del Ayuntamiento y que se anuncie el calendario de acciones institucionales destinadas a exigir en Madrid el inicio de las obras de soterramiento.

“Palencia merece el soterramiento para eliminar de manera definitiva la barrera ferroviaria y permita construir una ciudad completamente unida, cohesionada, accesible y preparada para el futuro”, finaliza el escrito.